Uruguayo emigró a España a estudiar y ahora lidera el e-commerce del gigante Grupo Roca en Barcelona

A sus 33 años, el uruguayo Octavio De Marco vive en Barcelona y está al frente del negocio digital de Cosmic, la marca de accesorios de baño de alta gama del Grupo Roca, compañía con presencia en más de 100 países, 80 plantas de producción y cerca de 30 marcas, conocida en América Latina por sus artículos sanitarios. Pero hace siete años, cuando aún vivía en Uruguay y trabajaba en la compañía Pernod Ricard, nada de esto se cruzaba por su cabeza. «No me veía ni siquiera trabajando en el exterior», recordó desde La Pau, el barrio donde hoy reside.

De Marco nació en Montevideo y pasó su infancia en Barra de Carrasco. Fue a la escuela pública Nº 81, Mahatma Gandhi, en Punta Gorda, y después al liceo Santa Rita, en el mismo barrio. Al terminar secundaria, optó por estudiar la Licenciatura en Marketing de la Universidad de la Empresa (UDE), y sus primeros pasos laborales fueron en el departamento de esa especialidad en Pernod Ricard, en Montevideo.

De Marco viene de una familia de comerciantes del rubro farmacéutico, por lo que todo apuntaba a que seguiría ese legado. Sin embargo, mientras trabajaba en la empresa de bebidas alcohólicas, donde estaba «muy contento y cómodo», en el fondo «sentía que quería hacer algo diferente». Eso lo llevó a plantearse hacer una maestría en el exterior. El destino fue España.

El uruguayo llegó a Madrid en 2019 para hacer un máster en Marketing Digital. Ahí, por influencia de varios compañeros, decidió profundizar en el análisis de datos y, tras culminar el máster, empezó otro en Big Data y Data Science. Entre tanto, se encargaba de llevar el negocio familiar al mundo digital, más precisamente, a la plataforma de Mercado Libre. «Lo logramos y es de las pocas farmacias que habilitó el marketplace», comentó.

Octavio de Marco. El uruguayo vive en Barcelona junto a su novia Sylwia, de Polonia.

Al terminar esa etapa, en 2021, decidió que era hora de volver a Uruguay, pero solo después de pasar el verano en Barcelona. «Ahí conocí a alguien y terminé por quedarme», explicó.

Para solventarse, consiguió empleo en una empresa dedicada a las ventas online, sobre todo en marketplaces. Ahí estuvo casi un año hasta que, en 2022, recibió una oferta que no pudo rechazar. El Grupo Roca, empresa familiar catalana, le propuso liderar el primer e-commerce de la compañía con la marca Cosmic. El desafío lo sedujo y aceptó.

De 0 a 20

De Marco ingresó como e-commerce manager y hasta 2023 lideró la creación desde cero del negocio digital de Cosmic. «Tuve que armar la tienda online para vender en el Reino Unido, el primer mercado», recordó.

Hoy, con tres personas a cargo en forma directa y muchas más en el equipo externo, el negocio online de Cosmic abarca seis mercados europeos -entre ellos Italia, España, Portugal, Reino Unido y Alemania- y sus productos se venden en más de 30 marketplaces y en las principales plataformas web del continente. «En tres años, el comercio electrónico de Cosmic pasó de no existir a representar el 20% de la facturación total de la marca», destacó.

Su tarea consiste en asegurarse de que ese negocio funcione y concentra tareas en sectores como operaciones, atención al cliente, marketing y tráfico. «Soy como el orquestador para que todo funcione», resumió. Ahora, con las tiendas y los marketplaces en marcha, el foco de De Marco está puesto en cómo aplicar inteligencia artificial a los distintos procesos de la compañía.

El éxito logrado por el uruguayo no pasó desapercibido en el grupo catalán. Hace ocho meses, la empresa creó a nivel corporativo una unidad de negocios digitales con cuatro referentes de distintas áreas y De Marco fue elegido para encargarse de todo lo referente a marketplaces. «El grupo está analizando proyectos de comercio digital para otras marcas y quieren replicar lo que pasó en Cosmic. Hoy mi tarea es más amplia en la empresa», agregó.

Amigos. Alfonso San Martín, Octavio De Marco y Andrés Samur.

Amigos y viajes

De Marco vive con su novia polaca y, según cuenta, tiene una vida social «muy tranquila». «De lunes a viernes es casa, trabajo y algo de gimnasio. Los viernes a la noche salimos con un grupo de amigos: un inglés, dos holandeses y una argentina. No conozco casi a uruguayos», relató.

Durante los fines de semana la pareja aprovecha para viajar, ir a la playa en verano, a parques y montañas y, sobre todo, conocer el resto de Europa. «Viajamos mucho porque acá es todo cerca y económico. Ya nos cuesta encontrar destinos nuevos», afirmó.

Y si bien reconoce que a Uruguay viaja una vez cada dos años, trata de mantener una de sus tradiciones en Barcelona. «Llevo el mate a la oficina y ahora descubrí una panadería uruguaya cerca de Barcelona, donde hacen bizcochos como los de allá. Lo que aún busco es un lugar donde hagan pizza al estilo uruguayo», cerró.