De Solymar a un gigante tecnológico de Barcelona, el uruguayo que lidera alianzas de negocio en Factorial

Desde su casa en Solymar (Canelones), Nicolás Barboza soñaba con trabajar en comunicación o marketing. Lo que nunca imaginó es que hoy, a sus 24 años, formaría parte del equipo de partnerships del gigante tecnológico Factorial, empresa con sede en Barcelona que en 10 años se transformó en una de las plataformas de inteligencia artificial (IA) para gestión de negocios más grande de Europa.

Barboza ingresó a la empresa en mayo de este año como partner marketing, y tiene a su cargo las alianzas de negocios con Santander y Telefónica. Según comentó desde la capital catalana, donde vive, su tarea consiste en brindar a esos socios comerciales «las herramientas y los contenidos necesarios» para que vendan la plataforma de Factorial de sus propias redes de clientes. «Mi trabajo es cómo hacer que estos clientes nos tengan en el top of mind para ofrecerlo a otros clientes», explicó.

Eso incluye planificar eventos conjuntos, producir materiales de venta para los equipos comerciales del partner e identificar en qué sectores hay oportunidades de negocio y cómo Factorial puede resolver esas necesidades. Su equipo directo está conformado por 26 personas, y forma parte de un área global de partnerships de 263 colaboradores en la compañía.

Barboza trabaja en las oficinas de Factorial en Poblenou, un barrio de Barcelona que el uruguayo destaca porque concentra buena parte de las mayores empresas tecnológicas de la ciudad.

Factorial. La empresa con sede en Barcelona tiene 10 años y se transformó en una de las plataformas de inteligencia artificial (IA) para gestión de negocios más grande de Europa.

La compañía, que nació como un software de recursos humanos, con los años sumó IA a sus módulos y ahora se convirtió en una plataforma de IA para gestión de operaciones de negocio. «Tiene módulos de payroll, core, time, talento, finanzas e IT, todo con One integrada en todos, una IA que responde con datos reales de la empresa sin aprendizaje cruzado entre clientes», resume Barboza. Emplea a 1.200 personas y tiene más de 16.000 clientes en 65 países, incluso en América Latina, donde abrió oficinas en San Pablo y Ciudad de México.

«El producto está pensado sobre todo para pequeñas y medianas empresas, aunque entre sus clientes también hay compañías grandes de construcción, retail, hotelería y restaurantes», amplió.

De imagen a marketing

El ejecutivo vivió siempre en Solymar, pero su educación, tanto media como terciaria, la hizo en Montevideo. Es licenciado en Comunicación, con orientación audiovisual, por la Universidad ORT, donde se recibió en 2024. Según comentó, ese campo le apasionaba desde chico e incluso fue su trabajo en la adolescencia. «Antes de entrar a la universidad, en el liceo estudié fotografía y hacía cobertura de eventos para empresas como freelance».

Fue recién durante su carrera universitaria cuando comenzó a interesarse por el mundo del marketing digital, en el que terminó de incursionar con un posgrado en gestión avanzada de esa especialidad en la Universidad de Montevideo. «Ahí tuve mi primer contacto con profesionales de este sector que trabajaban en empresas como Rappi y Google, que daban las clases y así, en 2023, empecé a entender que esto era lo que me interesaba y a lo que quería dedicarme», reconoció.

Nicolás Barboza. El uruguayo llegó a Barcelona en 2025 para hacer un master.

Este nuevo camino se terminó de delinear un año y medio antes de finalizar la carrera, cuando ingresó a trabajar en la marca de bicicletas Trek como encargado de redes sociales y e-commerce. «Mi jefe me dio mucha libertad para probar cosas, aprendí mucho ahí», destacó.

Ampliar la mirada

Al finalizar la universidad, Barboza ya tenía definidas dos prioridades: profundizar sus conocimientos en marketing y hacerlo en el exterior. «En una charla con mi padre sobre las opciones de hacer un posgrado surgió la posibilidad de que fuera en el exterior. Nunca había pensado en eso; quería hacerlo en Uruguay, pero tenía la espina de hacer algo afuera», admitió. Tras investigar opciones, optó por Barcelona por varios motivos: «queda cerca de otros países de Europa, es una ciudad con mar, como Solymar y Montevideo, y se habla español», indicó Barboza.

Nicolás Barboza. Una de las actividades que mantiene es salir a correr e ir al gimnasio.

En enero de 2025 comenzó los trámites y en agosto le confirmaron que había sido aceptado por la Universidad de Barcelona para cursar el máster en dirección de e-commerce y marketing digital. En setiembre se instaló en la ciudad y un mes después comenzó sus estudios mientras en paralelo siguió en Trek en forma remota.

Ya avanzado en su carrera, entre marzo y abril de este año decidió buscar trabajo en Barcelona. A Factorial llegó de la mano de un compañero portugués del máster que había entrado a la empresa. Al ver una búsqueda para el puesto de generación de demanda decidió no esperar. Consiguió en LinkedIn el contacto de la jefa del área y le escribió comentando por qué encajaba en esa posición.

La estrategia dio resultado: tras varias entrevistas, en mayo se sumó a la empresa.

Hoy, Barboza vive a cuatro kilómetros de la oficina, en un barrio cerca de la montaña, y su rutina combina el trabajo con actividad física y reuniones con amigos que cosechó en su máster y en el día a a día en la empresa.