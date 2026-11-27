La Tienda de Bebidas dejó su Pando natal, pegó el estirón y se mudó a Montevideo. Ahora la dupla integrada por Leticia Hernández y Renzo Fernández se instaló en Alfredo Baldomir 2370 y ya conquistó a los vecinos.

El emprendimiento familiar surgió en enero de 2025, con el nacimiento de Isabella, la primera hija de la pareja. Y con la llegada de Lilia, la segunda, se concretó una mudanza que los llevó a cambiar de ciudad, pero no de lema: «Descubrí, probá y elegí».

«El desafío fue cambiar la forma en la que se elegía una bebida o un regalo, que nuestros clientes no se sientan solos frente a una góndola. Si llegás con la duda de no saber qué llevar, acá preguntamos qué te gusta, para qué ocasión buscás algo y, en base a lo que nos dicen, recomendamos algunas opciones», explicó Hernández.

La clave de La Tienda es la atención, pero también las joyas que ofrece. Desde sus inicios buscaron pequeñas producciones, establecieron vínculos con productores y dieron a conocer sus delicias mediante degustaciones para que los clientes las probaran. El local reúne bebidas e historias: la dupla sabe quiénes las hacen y cuenta sobre cada marca que ofrece. Además de etiquetas conocidas, la propuesta incluye mermeladas artesanales, licores, chocolates, frutos secos y hasta ramos de flores.

Tienda de Bebidas.

«Desde el primer día nos busca gente con curiosidad. Están quienes quieren empezar a tomar vino y nos preguntan qué elegir, o quienes indagan más sobre los creadores de cada bebida, cómo y dónde se producen», detalló Hernández. «A veces, una charla que empieza con una copa en la tienda termina en una visita en grupo a la bodega».

Los clientes también los eligen cuando quieren hacer un regalo diferente y les piden alguna de sus canastas personalizadas. Lo que empezó como una opción, hoy ya es un catálogo de regalos y canastas.

Ahora La Tienda sumó mesas porque los clientes, además de degustar sus bebidas, también quieren instalarse un rato en la vereda. Para quienes se quedan, ya hay dos opciones de picada que maridan con las bebidas. Un imperdible, ideal para visitar sin apuro.