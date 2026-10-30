Crearon startup de voz con inteligencia artificial para hoteles y recuperaron US$ 1.000 diarios en reservas

En octubre, un hotel uruguayo logró recuperar cerca de US$ 1.000 diarios en reservas que hasta hace poco se perdían porque nadie atendía las llamadas que llegaban a recepción. Detrás de este resultado está Maspeak, una herramienta tecnológica uruguaya.

Creada en 2025 por Diego Marvid y Tomás Wajner, la plataforma ofrece agentes de voz con inteligencia artificial (IA) pensados para la industria hotelera.

«Desarrollamos agentes de IA que atienden llamadas y recuperan reservas que los hoteles antes perdían. Eran llamadas que no se atendían por diferentes motivos y que en realidad nadie sabía cuántas eran, porque algunos hoteles no miden cuántas llamadas tienen», según explicó Marvid a El Empresario.

Para revertir esto, la herramienta de Maspeak también incluye una opción para medir todas las interacciones. «No solo resolvemos que no se pierdan más llamadas, sino que lo cuantificamos y se lo mostramos a los clientes porque ellos no eran conscientes de la magnitud del problema. De hecho, llegamos tan temprano a esta categoría que hoy las empresas están cuantificando el problema en Uruguay con datos que les mostramos a los hoteles», reveló.

Solo llamadas perdidas Maspeak procesa cerca de 100 llamadas por día pero solo entra en escena cuando la recepción no puede responder o cuando directamente no hay quien lo haga.

La plataforma se lanzó hace un año y ya tiene como clientes a seis hoteles de Uruguay y Chile. A nivel local, la utilizan Radisson Colonia, La Baguala, Sunset Beach de Punta del Este y el Hotel Argentino de Piriápolis. En tanto, en Chile la aplican Casa Primal y Cascada de las Ánimas.

En esta primera etapa, la startup se enfoca en el sector hotelero y, dentro de él, en grandes establecimientos de lujo con «mucha antigüedad», porque, según el cofundador, «nos diferenciamos por calidad, no por precio».

Maspeak procesa cerca de 100 llamadas por día entre sus clientes, pero el emprendedor aclaró que esto no reemplaza a los recepcionistas, sino que complementa el servicio. «El agente de voz entra en escena cuando la recepción no puede responder o cuando directamente no hay quien lo haga. El caso típico es el de La Baguala, un hotel sin recepción nocturna», graficó.

La startup cobra una mensualidad por el servicio que, en promedio, oscila entre US$ 350 y US$ 1.500. El monto, aseguró Marvid, equivale en general a un 10% o menos del dinero que la herramienta le recupera al hotel.

Negocio. Los emprendedores planean cambiar el modelo de Maspeak y comenzar a cobrar solo un porcentaje de los ingresos recuperados con su tecnología. Foto: Ignacio Sánchez

Sin embargo, aclaró que el esquema de monetización podría cambiar, ya que la empresa evalúa cobrar un porcentaje de los ingresos recuperados. «Estamos viendo de cambiar el modelo de negocio a ese sistema, pero necesitamos para eso tener más clientes para medir todo mejor».

Crecer en el exterior

La estrategia de crecimiento del negocio consiste en escalar a través de los grupos hoteleros donde ya tienen clientes o mediante plataformas tecnológicas de gestión hotelera, como Ópera, de Oracle, y Admintour, un producto uruguayo.

«El mercado local está dividido 50% Ópera y 50% Admintour, así que ahí entramos por todos lados», señaló. En el caso del acuerdo con Admintour ya cuentan con 200 hoteles en el pipeline, agregó.

«Nos están llevando a todos sus clientes. Tememos varios en conversaciones. En un año seguramente crezcamos entre 10 y 100 porque no vamos hotel por hotel. Vamos con empresas que agrupan hoteles».

El objetivo inicial de la startup es expandirse en Chile, donde ya opera, y en Brasil, con foco en cadenas hoteleras de lujo.

De todas formas, el emprendedor reveló que están evaluando negocios por fuera del sector hotelero. «Ya iniciamos conversaciones con multinacionales para resolver problemas de atención telefónica más allá de la hotelería. Entre ellas está Enel Group, una de las mayores empresas de energía del mundo. Lo increíble es que no fue una búsqueda activa, se acercaron a nosotros en una conferencia en Chile. Empresas grandes se acercan para resolver problemas de agentes de voz porque somos pioneros en eso en Latinoamérica», concluyó.