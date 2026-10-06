Flai, startup de IA creada por uruguayos en San Francisco, captó US$ 27 millones de inversión en su ronda Serie A

Flai, la startup de inteligencia artificial para el sector automotriz fundada por los uruguayos Juan Alzugaray, Ari y Alen Polakof en San Francisco, captó US$ 27 millones de inversión en una ronda Serie A.

En esta oportunidad, participaron tanto fondos de venture capital como a actores estratégicos de la industria, explicó Ari Polakof, CEO de la compañía. "La ronda fue liderada por Base 10, y también se sumaron First Round, que había liderado la ronda semilla del año pasado (de US$ 4,5 millones); Toyota Ventures, el brazo de capital de riesgo de Toyota y Grupo Friedkin, uno de los mayores distribuidores de autos de Estados Unidos", detalló.

Además de la cifra de inversión, Polakof destacó la importancia de los inversores que se sumaron, como el caso de Toyota, marca que concentra cerca del 25 % del mercado estadounidense y con la que que Flai trabaja "muy de cerca". "Nos brinda más que dinero, es confianza y acceso al mercado", detalló.

Con lo recaudado en esta ronda, el plan de negocio de ahora en más es expandirse en forma "agresiva", pero también trabajar en mejorar y ampliar su propuesta. "Vamos a invertir mucho en producto porque la idea es seguir sumando funciones y poder unificar el software que usan los concesionarios. En lo comercial, el camino es simple: sumar nuevas concesionarias y ofrecer más módulos a las que ya trabajan con la empresa".

Asimismo, en sus planes está potenciar su presencia en Uruguay, adelantó Polakof. Hoy la startup tiene un equipo de 40personas, entre ellas profesionales que trabajan desde Uruguay, y el objetivo es abrir una oficina local en noviembre de este año.

Crece entre 25% y 30% mensual

Flai nació como una plataforma de Inteligencia Artificial de voz para atender y agendar las llamadas de servicio de las automotoras. Y si bien hoy eso es su principal negocio, la empresa amplió sus productos y servicios, por ejemplo, de contacto proactivo con el cliente con mensajes para avisar cuando le toca ir a servicio o alertas a los equipos de tienda.

Según explicó el CEO, el modelo comercial de la empresa también acompaña esa reformulación y hoy Flai cobra por módulos y según el tamaño del concesionario. "El objetivo es que un cliente pase de pagar uno a pagar cuatro, algo que ya viene ocurriendo, porque el ticket promedio subió bastante", comentó.

Esto se refleja en la facturación de la empresa que crece a un ritmo de entre 25% y 30% al mes hace más de un año.

Al presente, la empresa ya tiene clientes en prácticamente todo el territorio de Estados Unidos y trabaja con más del 20% de los 50 mayores grupos de concesionarios de ese país. "Hay clientes desde de Hawái a California y Puerto Rico. También la variedad de tamaños es amplia, desde concesionarias que venden entre 200 y 600 autos al año hasta otras que venden casi 10.000", explicó.

El emprendedor detalló que la plataforma genera más de 50.000 citas de servicio por mes para sus clientes, lo que equivale a unos US$ 25 millones mensuales para los concesionarios. A modo de ejemplo, explicó que en dos de sus clientes más importantes, ya lograron automatizar la mitad de la operación de servicio, tarea que antes ocupaba a un equipo de 20 o 30 personas.