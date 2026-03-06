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El País El Empresario

Programa que lleva uruguayos a Silicon Valley ya generó 10 empleos en EE.UU. y va por su tercera edición

Puentes, creado por el uruguayo Gadi Borovich, ofrece a 10 ingenieros viajar con alojamiento y comidas pagas. La propuesta logró que profesionales ingresen en empresas como Vercel, Replit, Flai, Domu y Terac.

Antonio Larronda
Antonio Larronda
06/03/2026, 03:30
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Puentes. La propuesta ofrece reuniones con referentes del sector tecnologico de Silicon Valley.
Puentes. La propuesta ofrece reuniones con referentes del sector tecnologico de Silicon Valley.
Foto. Gentileza Puentes

Hace tres años, al uruguayo Gadi Borovich se le ocurrió llevar ingenieros uruguayos a Silicon Valley. Vive en San Francisco, tiene una casa donde podrían alojarse y contactos para presentarles en diferentes empresas de la meca tecnológica. Entonces creó Puentes, un programa que permite a 10 ingenieros viajar a ese destino en la costa oeste de EE.UU. con todo pago -salvo el pasaje, el transporte local y cualquier comida fuera de casa- y alojarse en una vivienda donde convivirán por un tiempo.

Puente, el programa del uruguayo que lleva ingenieros a Silicon Valley lanzó su segunda edición

Tras el éxito de las dos ediciones anteriores -más de 10 becarios viven en San Francisco y trabajan en empresas como Vercel, Replit, Flai, Domu y Terac-, este año se lanzó la tercera convocatoria con las mismas características, comentó Borovich.

«Vivirán en una mansión mientras conocen a los fundadores de las principales empresas emergentes que reclutan activamente talentos internacionales», aseguró el creador del programa, quien vive desde hace siete años en San Francisco y lo impulsa junto a Daniel Ha, cofundador de Antigravity Capital, una firma de capital riesgo en fase inicial que invierte en empresas que priorizan la inteligencia artificial.

Gadi Borovich
Gadi Borovich, emprendedor uruguayo en Sillicon Valley, cofundador de Antigravity Capital.

Puentes, que recibe las postulaciones hasta el 3 de abril, tiene una metodología de funcionamiento sencilla: todas las noches invitan a fundadores de Silicon Valley a cenar y hablar de forma descontracturada. Entre otros, han participado el brasileño Pedro Franceschi, cofundador de la fintech Brex; Eva Alonso, del fondo de inversión Ribbit Capital; el argentino Guillermo Rauch, fundador y CEO de Vercel; el mexicano Santiago Hernández, de OpenAI; Sebastián Mejía, cofundador de Rappi y Alexander Bricken, de Anthropic.

Otro objetivo del programa es que los participantes puedan lanzar su propio proyecto. «Te conectamos con las personas adecuadas y nos aseguramos de que nunca estés solo. Después de unos años trabajando con los mejores, esperamos que crees tu empresa, y cuando lo hagas, te apoyaremos», cerró Borovich.

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