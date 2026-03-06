Programa que lleva uruguayos a Silicon Valley ya generó 10 empleos en EE.UU. y va por su tercera edición
Puentes, creado por el uruguayo Gadi Borovich, ofrece a 10 ingenieros viajar con alojamiento y comidas pagas. La propuesta logró que profesionales ingresen en empresas como Vercel, Replit, Flai, Domu y Terac.
Hace tres años, al uruguayo Gadi Borovich se le ocurrió llevar ingenieros uruguayos a Silicon Valley. Vive en San Francisco, tiene una casa donde podrían alojarse y contactos para presentarles en diferentes empresas de la meca tecnológica. Entonces creó Puentes, un programa que permite a 10 ingenieros viajar a ese destino en la costa oeste de EE.UU. con todo pago -salvo el pasaje, el transporte local y cualquier comida fuera de casa- y alojarse en una vivienda donde convivirán por un tiempo.
Tras el éxito de las dos ediciones anteriores -más de 10 becarios viven en San Francisco y trabajan en empresas como Vercel, Replit, Flai, Domu y Terac-, este año se lanzó la tercera convocatoria con las mismas características, comentó Borovich.
«Vivirán en una mansión mientras conocen a los fundadores de las principales empresas emergentes que reclutan activamente talentos internacionales», aseguró el creador del programa, quien vive desde hace siete años en San Francisco y lo impulsa junto a Daniel Ha, cofundador de Antigravity Capital, una firma de capital riesgo en fase inicial que invierte en empresas que priorizan la inteligencia artificial.
Puentes, que recibe las postulaciones hasta el 3 de abril, tiene una metodología de funcionamiento sencilla: todas las noches invitan a fundadores de Silicon Valley a cenar y hablar de forma descontracturada. Entre otros, han participado el brasileño Pedro Franceschi, cofundador de la fintech Brex; Eva Alonso, del fondo de inversión Ribbit Capital; el argentino Guillermo Rauch, fundador y CEO de Vercel; el mexicano Santiago Hernández, de OpenAI; Sebastián Mejía, cofundador de Rappi y Alexander Bricken, de Anthropic.
Otro objetivo del programa es que los participantes puedan lanzar su propio proyecto. «Te conectamos con las personas adecuadas y nos aseguramos de que nunca estés solo. Después de unos años trabajando con los mejores, esperamos que crees tu empresa, y cuando lo hagas, te apoyaremos», cerró Borovich.
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