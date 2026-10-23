Startup uruguaya Resisoft se expande en Latinoamérica con su tecnología para administrar residenciales

Resisoft, la empresa uruguaya que vende software para la administración de residenciales, está creciendo en Latinoamérica y apunta a ingresar en los mercados de Colombia y Panamá. La firma ya trabaja en varios mercados de la región y busca sumar dos nuevos destinos, explicó Juan Silva, cofundador de la firma.

«La empresa pegó un salto bastante sorprendente. Hace dos estábamos muy fuertes en Uruguay y desde entonces pasamos a tener presencia fuerte en Latinoamérica», comentó.

Resisoft nació en 2018 como un emprendimiento incubado en Ingenio, de la mano de Silva, Leandro Núñez, Alejandro Brunella y Gonzalo Alvariño. Hoy trabaja con más de 100 residenciales y más de 15.000 usuarios en centros de día y empresas que ofrecen cuidadores de personas mayores a domicilio en Uruguay, Argentina, Ecuador, México, Chile y Perú.

Impulso tecnológico

Según explicó el cofundador, la plataforma se adapta a las exigencias que tienen las residencias en cuanto a la información que gestionan para obtener las habilitaciones correspondientes.

Además, su servicio se personaliza según cada cliente y cada mercado, con sus formas de nombrar cada elemento de la operativa del día a día en cada residencial, los nombres de los húespedes y sus preferencias. «Resisoft se adapta, porque no puede ser un peso, tiene que ser un impulso para el cambio de tecnología. Por eso tenemos que entender que la gente que trabaja con la plataforma puede no estar asociada con la tecnología o viene de muchos años de trabajo y experiencia en papel, como se hizo toda la vida. Es por eso que le damos mucho foco a la usabilidad y a la facilidad», indicó.

Dueños de residenciales, cuidadores, profesionales médicos que trabajen en el centro, y también familiares, pueden utilizar la plataforma para saber información de cada residente centralizada en el perfil. Entre otros datos, se reúnen desde evaluaciones médicas, controles diarios que se hagan, stock de medicación, calendario de actividades y hasta cuántas veces comió o se bañó, detalló.

Asimismo, para ayudar en el cuidado, Resisoft utiliza los datos para notificar, por ejemplo, cuándo un residente necesita nueva medicación dependiendo del stock que tenga, si su uso es diario u opcional o si su tratamiento ya está próximo a culminar.

Algo relevante, dijo, es que la información de cada residente nunca se borra y eso genera un historial de su estado de salud. Esto permite que ahora, al sumar inteligencia artificial (IA) pueda resumir ese histórico cuando necesite la información para presentársela a un médico ante una emergencia. «Siempre tratamos de estar a la vanguardia. Hoy, lo que antes se hacía yendo a buscar en una carpeta, se hace al tocar un botón. Siempre tratamos de estar a la vanguardia, pero a pesar de que la tecnología evoluciona, el factor humano en estos cuidados es fundamental. Resisoft es una herramienta que busca potenciar el cuidado», reflexionó.