Espot, el "Airbnb" uruguayo para creadores de contenido, concretó acuerdo con Google para crecer en México

La startup uruguaya Espot, que se define como un «Airbnb» de locaciones en alquiler para creadores de contenido e influencers, cerró un acuerdo con Google para acelerar su crecimiento en México.

La empresa, creada en 2024 por los uruguayos Leonardo Fernández, Mateo López y Diego Centurión, permite alquilar espacios para realizar producciones audiovisuales.

Tras desembarcar en Buenos Aires este año, la empresa -incubada en Thales Lab- comenzó a operar en México gracias a una inversión de US$ 100.000 de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

La propuesta del gigante tecnológico llegó hace un par de meses, mientras desarrollaban su negocio en Argentina y proyectaban la llegada a México, recordó Centurión.

«Llegó un mail del área de New Business de Google en México. Buscaban negocios con potencial de impacto y crecimiento y nos eligieron. Aceptamos y ahora, además de tener abierta una línea de crédito en sus herramientas, nos asignaron sin costo un equipo especializado proptech que nos ayuda a optimizar las campañas, con estrategias de crecimiento. Esto es primero para México y luego la región», detalló.

Espot. La plataforma permite encontrar espacios para creadores de contenido.

El acuerdo contempla un acompañamiento especializado en el mercado durante seis meses, algo que resulta clave para optimizar tiempos y dinero, aseguraron desde Espot. «El conocimiento de las herramientas y del mercado local es clave porque México es diferente a otros países», indicó Fernández, y agregó que el rol de Google está tanto en la construcción y expansión de la oferta de espacios de Espot como en la captación de usuarios.

Crece la demanda

A poco más de dos meses de la llegada a ese destino, la alianza ya arroja resultados positivos. La empresa sumó más de 70 espacios de unos 50 anfitriones, entre propiedades, locales comerciales, estudios de yoga, restaurantes y bares. Además, ya se comenzaron a generar las primeras reservas por parte de diferentes marcas, con un detalle: «son espacios de primer nivel, que generen valor a creadores de contenido, influencers, que destacan en locaciones. Incluso llegaron más, pero hicimos una curaduría para dejar los mejores», remarcó López.

México ya tomó la delantera dentro de la plataforma con 70 locaciones; le siguen Montevideo, con 60, y luego Buenos Aires, con 40. En tanto, se han registrado unos 300 usuarios, entre creadores, registradores, influencers, fotógrafos, pequeñas y medianas productoras y empresas de moda.

En ingresos, Espot crece un 30% mensual y canaliza unas 900 horas de alquiler al mes. La proyección a abril de 2027 es alcanzar las 2.000 horas. «Uruguay hoy es un 50% de la facturación y el plan es que sea el 25% en abril del año próximo por el crecimiento del exterior», cerró Fernández.