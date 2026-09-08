Pooshlo, startup uruguaya de IA en marketing de influencers, se une a gigante mexicano y crece en América y España

La, una plataforma de marketing digital con inteligencia artificial (IA) basada en el engagement que generan loscon sus interacciones, concretó un acuerdo con el gigante mexicano, consultora internacional especializada en coherencia de marca.La joven empresa, fundada en 2025 en Punta del Este porimpulsa una nueva categoría dentro del marketing digital: la, un modelo donde las marcas pueden activar, gestionar y medir las conversaciones reales de sus contenidos.

Tras captar una inversión de US$ 500.000, en abril de este año desembarcó en México. Con este reciente acuerdo, el plan es llegar a los mercados donde opera FCB Newlink, como México, España, Colombia y Centroamérica.

Según explicó Israel, el CEO de Pooshlo, la alianza surgió "en gran parte" por Endeavor México, ya que él es Emprendedor Endeavor y Eric Descombes, socio y CEO de FCB Newlink, es Mentor Endeavor. "Cuando Pooshlo desembarcó por primera vez en México, Endeavor nos conectó, y rápidamente descubrimos un interés en común: el foco en la conversación digital como motor del crecimiento y la conexión con las audiencias", relató el uruguayo.

Pooshlo. La startup fue creada en 2025 en Punta del Este. Foto: Gentileza Pooshlo.

Como parte del acuerdo, su empresa sumará un ecosistema tecnológico para activar y medir la conversación digital junto a creadores a escala, y FCB Newlink aporta su experiencia de integrar cultura, marca y reputación para conectar esas conversaciones con objetivos de negocio, señaló Israel.

"El marketing entra en una nueva etapa. Las marcas ya no solo necesitan generar contenido o alcanzar audiencias; necesitan construir conversaciones relevantes y entender el valor que generan", analizó el emprendedor. "Esta alianza combina dos capacidades complementarias, por un lado FCB Newlink aporta una visión estratégica basada en cultura, marca y reputación, ayudando a las organizaciones a identificar qué conversaciones son relevantes y cómo conectarlas con objetivos de negocio, mientras que Pooshlo aporta tecnología e inteligencia artificial para activar, verificar y medir esas conversaciones a escala. Juntos permiten que la conversación digital pase de ser una consecuencia difícil de predecir a una capacidad más estratégica".

En tanto, para Descombes, este acuerdo es una evolución en la forma en que las organizaciones pueden construir conexiones con sus audiencias. "Hoy las marcas necesitan pasar de medir únicamente exposición a entender participación, conversación y relevancia. Esta alianza nos permite sumar tecnología y escala a una visión que integra cultura, marca y reputación", destacó.