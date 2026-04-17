Pooshlo, startup uruguaya que usa IA para marketing de influencers, desembarca en México

En abril de 2025, el uruguayo Andrés Israel se reunió con Javier González en una cafetería de Punta del Este y juntos detectaron una «laguna» en el mercado del marketing digital local: nadie medía ni valoraba el poder de los comentarios, las republicaciones o cuando un influencer compartía el contenido de una marca.

A partir de ese diagnóstico, se asociaron con Belén Díaz, Javier González, Douglas Rodríguez y Santiago Burgues para hacer algo al respecto y lanzaron Pooshlo, una plataforma de marketing digital con inteligencia artificial (IA) basada en el engagement que puedan generar influencers con sus interacciones.

En un año captaron US$ 500.000 de inversión, ganaron el Draper Founders Program, lanzaron el producto y se dieron cuenta de algo más: esta realidad se replicaba en otros mercados, como México. Así, a poco más de un año de su creación, decidieron llevar su servicio a este país.

«La idea es presentarlo oficialmente en junio. Ya probamos que funciona, en Uruguay operamos con 20 marcas, más de 180 influencers y se han ejecutado más de 2.000 tareas de interacción. Con esto, decidimos ir directo a México porque nuestro modelo es global», apuntó Israel.

Además, este rápido avance de la startup hacia uno de los principales mercados de Latinoamérica se apoya en clientes actuales. «Para México tenemos clientes ya casi confirmados. Son multinacionales con las que ya trabajamos en Uruguay y que quieren replicar lo que estamos haciendo en ese mercado. Incluso, ya contamos con una red de influencers seleccionada mediante scraping tecnológico y estamos estudiando el modelo de precios para ese mercado», agregó.

Para esta apertura, Israel viajará a Ciudad de México para, entre otros objetivos, contratar un country manager y reunirse con empresas para ultimar detalles de los acuerdos.

Asimismo, según reveló el emprendedor, este desembarco en México tiene detrás otra finalidad: captar inversión. «La idea es demostrar que el modelo funciona y, en junio, abrir la ronda de inversión para acelerar el crecimiento».

Redes sociales.

Modelo innovador

Además de lo innovador de la propuesta, el CEO resaltó el modelo de negocio como otro diferencial. En concreto, Pooshlo ofrece a las marcas diferentes paquetes de interacciones reales -comentarios, likes, shares y reposts- de influencers verificados de todas las escalas. Para maximizar la eficiencia, cuando una empresa ingresa a la plataforma debe responder un cuestionario que define su objetivo de campaña. «A partir de ahí puede dejar que la IA haga el matching con los mejores influencers disponibles o elegir trabajar con su propio squad (grupo preseleccionado). También puede customizar su campaña con perfiles más macros o más micros. En base a eso se distribuyen las tareas y en tiempo real la plataforma revela qué vas a lograr», explicó Israel.

Del otro lado, para garantizar la ejecución, Pooshlo le paga a los influencers por tareas cumplidas. Se les asignan determinada cantidad de acciones que los clientes contratan y, una vez realizadas, reciben el pago pactado. En este punto, los influencers también pueden optar por no trabajar con un determinado anunciante aunque, para permanecer en la plataforma, deben mantener un índice de aceptación de tareas superior al 80%.