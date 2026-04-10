La startup uruguayo-española que aplica IA para contabilidad y ya captó US$ 1,5 millones de inversión
Centinel, creada por los argentinos Tomás Clark y Alan Donalson, y el uruguayo Tomás Piaggio, automatiza registro de facturas, conciliación bancaria, cierre contable y clasificación de gastos
Centinel es una startup uruguayo-española -comparte capital y equipo entre ambos países- que captó inversión por € 1,2 millones (unos US$ 1,5 millones) con una particularidad: sin aún salir al mercado.
Se trata de una plataforma de inteligencia artificial (IA) pensada para equipos contables de empresas grandes y permite automatizar los procesos más repetitivos como registro de facturas, conciliación bancaria, cierre contable y clasificación de gastos.
La inversión se concretó en 2025 y la mayoría, cerca de US$ 1,2 millones, provino de capital privado por parte de Boost Capital Partners (Reino Unido), Abac Capital y Lanai Partners (España), mientras que el resto del dinero fue otorgado por un programa de financiamiento del gobierno español dirigido a empresas tecnológicas en etapa temprana de desarrollo, comentó el uruguayo Tomás Piaggio, jefe de tecnología y cofundador de la compañía junto a los argentinos radicados en España, Alan Donaldson y Tomás Clark (CEO).
La clave para recibir los fondos estuvo en lo innovador del producto, pero, sobre todo, en las fortalezas de los fundadores de la startup. «Tomás tiene una vasta experiencia en McKinsey y Alan trabajó en la división operativa y financiera de Amazon. Ellos viven en Madrid y habían visto de cerca las ineficiencias contables en sus empleos anteriores: facturas procesadas a mano, conciliaciones bancarias artesanales y cierres contables que consumen semanas de trabajo humano. En tanto, yo tengo experiencia en tecnología y manejo de equipos», señaló Piaggio, quien reside en Montevideo al igual que el equipo de desarrollo de Centinel.
La conexión entre los fundadores fue casual. Piaggio conoció a Clark a través de un primo en común a inicios de 2025. Los argentinos ya venían pensando la idea del producto y con la llegada de Piaggio se cerró el equipo. Tras la ronda de inversión, comenzó el desarrollo de la plataforma.
De dolor a solución
El producto apunta a grandes empresas -de al menos 100 personas- que manejen un mínimo de 1.000 facturas al mes. Otro nicho son los estudios contables que sirven a pymes. «Lo que realmente importa es el volumen de facturas y la complejidad de sus procesos contables», aclaró Piaggio.
En una primera etapa, Centinel se lanzó con tres módulos: contabilización y facturación -procesa automáticamente facturas entrantes, verifica impuestos y asignación de cuentas contables-; cierre contable -asiste en el proceso de cierre mensual y anual, con detección de inconsistencias antes de la presentación a organismos fiscales-; y bancos y transacciones -concilia automáticamente movimientos bancarios y facturas registradas-.
Además, Piaggio destacó que, como la solución se integra a los ERP (software de gestión) de las empresas, aprende su historial de movimientos y sus reglas contables, y de esta forma procesa las facturas de forma autónoma. «Y cuando detecta algo que no encaja -un impuesto incorrecto, una cuenta de gastos que no corresponde al proveedor, un proveedor nuevo no registrado en el sistema- lanza una alerta. El contador deja de ser un operador manual y pasa a ser un auditor», resumió.
Actualmente Centinel opera en España y sus sistemas están entrenados con la normativa fiscal europea. Los primeros clientes -cuya identidad no fueron revelados- pertenecen a los rubros automotriz, transporte de personas, gastronómico y salud. La segunda mitad de 2026 es el horizonte para llegar a América Latina, adelantó Piaggio. Incluso ya están en conversaciones con empresas uruguayas interesadas. Para concretar esa expansión, la empresa planea levantar una nueva ronda de inversión -Seed o Serie A-, concluyó.
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