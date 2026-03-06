La biotecnológica uruguaya Antarka levantó inversión de US$ 3,5 millones de fondos internacionales

La startup biotecnológica uruguaya Antarka recaudó US$ 3,5 millones en una ronda de inversión que duró cerca de 10 meses. Durante ese proceso, hubo varios fondos interesados y se buscó sumar socios estratégicos que aportaran capital y valor agregado a la empresa, informó a El Empresario la cofundadora y directora de operaciones (COO), Célica Cagide.

La instancia fue coliderada por Natura Ventures, el brazo inversor de la empresa brasileña de cosmética Natura, y el fondo Zentynel, de Chile. Otros actores que participaron fueron la firma estadounidense SOSV —que ya había apoyado a la empresa anteriormente— y las coreanas GS Future y CTKCLlP, que cuentan con una plataforma de desarrollo de fórmulas cosméticas.

«Esa combinación fue espectacular. Natura lideró a nivel regional, y si bien invierte como fondo, vemos un futuro para trabajar con ellos como clientes. Y trabajar con los fondos coreanos es algo súper estratégico, pensando en que son los número uno en cosmética», dijo la directora.

Más escala

Con los fondos recaudados, la startup que Cagide fundó junto a Juan José Marizcurrena (director de sustentabilidad), Betania Martínez (directora de tecnología) y Stefano Valdesolo (CEO) bajo el nombre DNAzyme se enfocará en la expansión comercial.

La ronda de capital les permitirá avanzar en investigación y sumar científicos, así como ampliar el equipo de producción y ventas y potenciar el escalado industrial de producción.

Desde hace un año, Antarka —un spin-off de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar)— produce a nivel preindustrial un principio activo capaz de reparar el daño solar en el ADN de la piel, a través de microorganismos extremófilos originarios de la Antártida.

Cosméticos Natura.

La empresa ya cuenta con capacidad para abastecer a clientes regionales, indicó Cagide. De hecho, ya ha tenido conversaciones con compañías como Natura para avanzar juntos en el desarrollo de productos, y también con otras marcas «de las más grandes a nivel global que están muy interesadas», comentó.

Además, la firma trabaja con una plataforma en Bélgica que le permite escalar la producción y asegurar volúmenes suficientes para una demanda de alcance mundial.

Cada vez que la empresa investiga la producción de un activo, este debe pasar por ensayos y validaciones de seguridad muy costosos que se realizan en el exterior, por lo que el capital será un apoyo clave, explicó Cagide. El plan, agregó, es desarrollar una plataforma propia de muestras de cultivo celular para validar activos, lo que reduciría sus costos al enviar pruebas al exterior.

Por otro lado, la startup cuenta con una rica colección de bacterias antárticas, y sus emprendedores y científicos ya están realizando estudios junto a la Udelar. Según Cagide, la inyección de capital les permitirá acelerar algunas de esas investigaciones.

Clientela global

Antarka apunta a vender a mercados asiáticos y a EE.UU., donde se encuentran sus socios estratégicos, pero también ha detectado interés de marcas de otros países, con las que ha firmado acuerdos de transferencias de material para que realicen pruebas. A nivel local, «hay una marca con la que queremos lanzar, pero estamos en conversaciones», dijo Cagide.

«Hoy ya tenemos un producto validado, que es eficiente y pasó por ensayos clínicos. También tenemos escala para salir a vender y para que empiecen a llegar los primeros clientes. Entendemos que (la primera compra) vendrá por parte de Natura, que está muy interesada en colaborar y sacar un producto al mercado a la brevedad, pero también apuntamos a otros mercados y es necesario ir a buscar a los clientes», finalizó.