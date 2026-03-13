Captaron US$ 500.000 de inversión y apuestan a crecer en Latam y cuadruplicar su facturación este año

El día que nació su hijo, a inicios de diciembre de 2025, Álvaro Vargas estaba cerrando su segunda ronda de inversión. El emprendedor cofundó -junto a Esteban Paredez y John Spradling- Frontline, una startup uruguaya creada en 2024 que ofrece una plataforma para que empresas automaticen interacciones mediante agentes de inteligencia artificial (IA).

La ronda, que llevó seis meses de trabajo, duplicó las expectativas iniciales y pasó de los US$ 250.000 que buscaban a los US$ 535.000 finales. De ella participaron dos fondos latinoamericanos relevantes, Latitud Ventures y 500 Latam, además del inversor ángel Martín Barbero, CEO y fundador de Xtendo Global BPO, multinacional nacida en Uruguay en 2002, con 1.500 profesionales distribuidos en siete países de América y Europa.

Vargas explicó que el capital se destinará a potenciar el crecimiento de la startup en la región, aunque las fronteras geográficas «no son limitantes y podemos llegar a todo el mundo», aclaró. Hoy la empresa tiene presencia en Argentina, Uruguay, México, Brasil, España y Estados Unidos, y el objetivo para este año es cuadruplicar la facturación y llegar a US$ 1 millón en ingresos anuales recurrentes.

Frontline cuenta con 70 clientes, entre ellos Zonamerica, Facephi, Dedicado, el Instituto Gastronómico de América (IGA), Auxicar y Xtendo.

Para avanzar en su crecimiento, uno de los primeros pasos fue ampliar el equipo fundador con la incorporación de Spradling, estadounidense-uruguayo que trabajó en Silicon Valley en la firma de automatización de correos Front y luego como gerente comercial en la fintech Marco Financial.

El cofundador indicó que el capital también se invertirá en desarrollo de producto. «Queremos ampliar dos líneas: la incorporación de voz como canal de automatización y el fortalecimiento de Max como herramienta de productividad individual y organizacional», comentó.

Frontline. Cuenta con 70 clientes, entre ellos Zonamerica, Facephi, Dedicado, el Instituto Gastronómico de América (IGA), Auxicar y Xtendo. Foto: Leonardo Mainé

Atención inteligente

Hoy Frontline ofrece dos módulos. El primero es Studio, una plataforma donde las empresas diseñan automatizaciones sin necesidad de conocimientos técnicos. Allí pueden crear agentes de IA para tareas como calificación de leads, coordinación de reuniones, citas y ventas, atención de cliente, soporte y cobranzas, que funcionan mediante mensajes de WhatsApp, Instagram, Chat y Facebook Messenger. El segundo es Max, un asistente de IA de uso individual que aprende del comportamiento de cada usuario -a través de sus correos, reuniones y contactos- para ejecutar tareas de forma autónoma.

Las tarifas parten, en el caso de Studio, en US$ 199 por 10.000 créditos y superan los US$ 999 en el modelo premium, que incluye 40.000 créditos y otros servicios. «Cada crédito equivale a una interacción con el sistema, varía según el modelo de IA seleccionado. Por ejemplo, puede ir desde uno con DeepSeek hasta nueve con los modelos avanzados», explicó. En tanto, el agente Max se comercializa por usuario a US$ 30 en el plan estándar y a US$ 60 en el premium.