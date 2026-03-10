Katy Perry y millones de usuarios impulsan #CancelChatGPT tras el polémico acuerdo militar de OpenAI

Una ola de críticas globales contra ChatGPT estalló en redes sociales bajo el hashtag #CancelChatGPT, luego de que OpenAI anunciara un acuerdo de colaboración con el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

La reacción fue inmediata. Miles de usuarios comenzaron a compartir capturas desinstalando la aplicación, cancelando suscripciones o anunciando su migración hacia otras plataformas de inteligencia artificial (IA).

El movimiento se volvió tendencia mundial cuando celebridades y referentes culturales comenzaron a sumarse al debate, entre ellos la cantante Katy Perry, cuyo post amplificó la discusión mucho más allá del ecosistema tecnológico.

Katy Perry y el salto del debate a la cultura pop

El debate escaló rápidamente cuando Katy Perry publicó un mensaje vinculado al movimiento #CancelChatGPT en su cuenta de X (exTwitter).

El acuerdo que desató la polémica

El origen del conflicto está en una negociación entre el Pentágono y empresas líderes en inteligencia artificial.

Según reportes difundidos en medios tecnológicos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos buscaba acceso ampliado a modelos avanzados de IA para tareas vinculadas a análisis estratégico, defensa y seguridad nacional.

La empresa Anthropic, creadora del modelo Claude, habría rechazado algunas condiciones del acuerdo, particularmente aquellas relacionadas con vigilancia masiva o el uso en sistemas militares autónomos.

Horas después de ese conflicto, OpenAI anunció un acuerdo con el Departamento de Defensa, lo que provocó críticas dentro de la comunidad tecnológica y en redes sociales.

Sam Altman, CEO de OpenAI, anunció un acuerdo de cooperación tecnológica con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que desató críticas en redes. Bloomberg/Bloomberg via Getty Images

La reacción de los usuarios

Tras conocerse la noticia, miles de usuarios comenzaron a publicar capturas de pantalla mostrando la desinstalación de ChatGPT o la cancelación de sus suscripciones.

El hashtag #CancelChatGPT se volvió tendencia en distintos países y acumuló millones de visualizaciones en pocas horas.

Muchos de los mensajes llamaban a migrar hacia Claude, la IA desarrollada por Anthropic, que rápidamente escaló posiciones en rankings de descargas en tiendas de aplicaciones.



Capturas compartidas en redes sociales muestran a usuarios eliminando ChatGPT de sus teléfonos durante el auge del hashtag #CancelChatGPT.

La nueva disputa por el poder de la inteligencia artificial

Más allá del impacto viral del hashtag, el episodio dejó al descubierto una discusión más profunda: quién controla realmente el desarrollo de la inteligencia artificial avanzada.

Por primera vez, decisiones aparentemente cotidianas, como qué aplicación de IA usar, comenzaron a ser percibidas como elecciones con implicancias políticas, éticas y geopolíticas.

Analistas tecnológicos sostienen que episodios como este podrían marcar el inicio de una disputa cada vez más abierta entre gobiernos y empresas tecnológicas por el control de la inteligencia artificial, una de las tecnologías más estratégicas del siglo XXI.