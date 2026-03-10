Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Vida Actual Tecnología

Katy Perry y millones de usuarios impulsan #CancelChatGPT tras el polémico acuerdo militar de OpenAI

El hashtag #CancelChatGPT explotó en redes después de que OpenAI anunciara un acuerdo con el Pentágono. La polémica llegó a celebridades como Katy Perry y provocó un boicot global contra la app de inteligencia artificial.

Diego Acosta y Lara
Diego Acosta y Lara
10/03/2026, 03:45
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Katy Perry y la polémica por el acuerdo militar de OpenAI impulsa el movimiento global #CancelChatGPT
El movimiento #CancelChatGPT se volvió tendencia global tras el acuerdo entre OpenAI y el Departamento de Defensa de EE.UU., amplificado en redes por figuras como Katy Perry.

Una ola de críticas globales contra ChatGPT estalló en redes sociales bajo el hashtag #CancelChatGPT, luego de que OpenAI anunciara un acuerdo de colaboración con el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

La reacción fue inmediata. Miles de usuarios comenzaron a compartir capturas desinstalando la aplicación, cancelando suscripciones o anunciando su migración hacia otras plataformas de inteligencia artificial (IA).

Cuando la Inteligencia Artificial no reemplaza al humano, sino que lo reconfigura: otra lectura del MIT sobre ChatGPT

El movimiento se volvió tendencia mundial cuando celebridades y referentes culturales comenzaron a sumarse al debate, entre ellos la cantante Katy Perry, cuyo post amplificó la discusión mucho más allá del ecosistema tecnológico.

Katy Perry y el salto del debate a la cultura pop

El debate escaló rápidamente cuando Katy Perry publicó un mensaje vinculado al movimiento #CancelChatGPT en su cuenta de X (exTwitter).

El acuerdo que desató la polémica

El origen del conflicto está en una negociación entre el Pentágono y empresas líderes en inteligencia artificial.

Según reportes difundidos en medios tecnológicos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos buscaba acceso ampliado a modelos avanzados de IA para tareas vinculadas a análisis estratégico, defensa y seguridad nacional.

La empresa Anthropic, creadora del modelo Claude, habría rechazado algunas condiciones del acuerdo, particularmente aquellas relacionadas con vigilancia masiva o el uso en sistemas militares autónomos.

Horas después de ese conflicto, OpenAI anunció un acuerdo con el Departamento de Defensa, lo que provocó críticas dentro de la comunidad tecnológica y en redes sociales.

Y Combinator President Sam Altman Interview
Sam Altman, CEO de OpenAI, anunció un acuerdo de cooperación tecnológica con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que desató críticas en redes.
Bloomberg/Bloomberg via Getty Images

La reacción de los usuarios

Tras conocerse la noticia, miles de usuarios comenzaron a publicar capturas de pantalla mostrando la desinstalación de ChatGPT o la cancelación de sus suscripciones.

El hashtag #CancelChatGPT se volvió tendencia en distintos países y acumuló millones de visualizaciones en pocas horas.

Muchos de los mensajes llamaban a migrar hacia Claude, la IA desarrollada por Anthropic, que rápidamente escaló posiciones en rankings de descargas en tiendas de aplicaciones.

Capturas compartidas en redes sociales muestran a usuarios eliminando ChatGPT de sus teléfonos durante el auge del hashtag #CancelChatGPT.

Capturas compartidas en redes sociales muestran a usuarios eliminando ChatGPT de sus teléfonos durante el auge del hashtag #CancelChatGPT.

La nueva disputa por el poder de la inteligencia artificial

Más allá del impacto viral del hashtag, el episodio dejó al descubierto una discusión más profunda: quién controla realmente el desarrollo de la inteligencia artificial avanzada.

Por primera vez, decisiones aparentemente cotidianas, como qué aplicación de IA usar, comenzaron a ser percibidas como elecciones con implicancias políticas, éticas y geopolíticas.

Analistas tecnológicos sostienen que episodios como este podrían marcar el inicio de una disputa cada vez más abierta entre gobiernos y empresas tecnológicas por el control de la inteligencia artificial, una de las tecnologías más estratégicas del siglo XXI.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

premiumtecnolgíaInteligencia artificialChatGPTciberseguridadEEUU

Te puede interesar