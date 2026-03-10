Katy Perry y millones de usuarios impulsan #CancelChatGPT tras el polémico acuerdo militar de OpenAI
El hashtag #CancelChatGPT explotó en redes después de que OpenAI anunciara un acuerdo con el Pentágono. La polémica llegó a celebridades como Katy Perry y provocó un boicot global contra la app de inteligencia artificial.
Una ola de críticas globales contra ChatGPT estalló en redes sociales bajo el hashtag #CancelChatGPT, luego de que OpenAI anunciara un acuerdo de colaboración con el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
La reacción fue inmediata. Miles de usuarios comenzaron a compartir capturas desinstalando la aplicación, cancelando suscripciones o anunciando su migración hacia otras plataformas de inteligencia artificial (IA).
El movimiento se volvió tendencia mundial cuando celebridades y referentes culturales comenzaron a sumarse al debate, entre ellos la cantante Katy Perry, cuyo post amplificó la discusión mucho más allá del ecosistema tecnológico.
Katy Perry y el salto del debate a la cultura pop
El debate escaló rápidamente cuando Katy Perry publicó un mensaje vinculado al movimiento #CancelChatGPT en su cuenta de X (exTwitter).
done pic.twitter.com/DkS9DmlUAR— KATY PERRY (@katyperry) February 28, 2026
El acuerdo que desató la polémica
El origen del conflicto está en una negociación entre el Pentágono y empresas líderes en inteligencia artificial.
Según reportes difundidos en medios tecnológicos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos buscaba acceso ampliado a modelos avanzados de IA para tareas vinculadas a análisis estratégico, defensa y seguridad nacional.
La empresa Anthropic, creadora del modelo Claude, habría rechazado algunas condiciones del acuerdo, particularmente aquellas relacionadas con vigilancia masiva o el uso en sistemas militares autónomos.
Horas después de ese conflicto, OpenAI anunció un acuerdo con el Departamento de Defensa, lo que provocó críticas dentro de la comunidad tecnológica y en redes sociales.
La reacción de los usuarios
Tras conocerse la noticia, miles de usuarios comenzaron a publicar capturas de pantalla mostrando la desinstalación de ChatGPT o la cancelación de sus suscripciones.
El hashtag #CancelChatGPT se volvió tendencia en distintos países y acumuló millones de visualizaciones en pocas horas.
Muchos de los mensajes llamaban a migrar hacia Claude, la IA desarrollada por Anthropic, que rápidamente escaló posiciones en rankings de descargas en tiendas de aplicaciones.
La nueva disputa por el poder de la inteligencia artificial
Más allá del impacto viral del hashtag, el episodio dejó al descubierto una discusión más profunda: quién controla realmente el desarrollo de la inteligencia artificial avanzada.
Por primera vez, decisiones aparentemente cotidianas, como qué aplicación de IA usar, comenzaron a ser percibidas como elecciones con implicancias políticas, éticas y geopolíticas.
Analistas tecnológicos sostienen que episodios como este podrían marcar el inicio de una disputa cada vez más abierta entre gobiernos y empresas tecnológicas por el control de la inteligencia artificial, una de las tecnologías más estratégicas del siglo XXI.
