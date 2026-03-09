Megatendencias de EY para el futuro mundial ante un panorma "no lineal, acelerado, volátil e interconectado”

Informe sobre megatendencias de mercado de EY.

Bajo el distintivo lema de darle forma al futuro con confianza, EY lanzó de manera oficial Megatendencias para el futuro mundial. Una de las novedades clave que incorpora este informe es que, en los escenarios actuales, las respuestas tradicionales ya no son suficientes, lo cual demanda un nuevo concepto para la lectura del contexto global: el mundo NAVI (acrónimo para “no lineal, acelerado, volátil e interconectado”, por sus siglas en inglés), el cual crea nuevas oportunidades y desafíos a los equipos de trabajo.

La gran ventaja de este término acuñado por EY es que, al describir de manera más certera el nuevo entorno operativo mundial, permite que los clientes adopten enfoques fundamentalmente diferentes en innovación de modelos de negocio, transformación, gestión de riesgos, entre otros, teniendo en consideración la intrincada red de causas fundamentales de la disrupción —tecnología, geopolítica, sostenibilidad y demografía—, que generan las ocho megatendencias que están transformando nuestro futuro:

1. Empresas superfluidas

2. Trascendencia de las limitaciones humanas

3. Replanteo de la productividad

4. Migraciones mundiales

5. Reinvención del talento

6. “Cold rush” o carrera por recursos en las zonas árticas

7. Moneda de la confianza

8. Capitalismo reequilibrado

“Estamos entrando en una nueva era en la que la colaboración entre humanos y máquinas está transformando de manera fundamental la forma en que trabajamos, creamos valor y nos organizamos”, comenta Eduardo Valente, Clients & Industries Managing Partner de EY Latam. “Los avances en inteligencia artificial, robótica y neurotecnología están ampliando los límites del potencial humano, desplazando el enfoque de la cantidad a la calidad, la originalidad y la creatividad”.

El reporte se compone de tres series. La primera, “Nuevos futuros: preparándose para la era híbrida entre humanos y máquinas”, que se centra en las tres primeras megatendencias. A este capítulo le sigue “Nuevas fronteras: en la búsqueda de los recursos del futuro”, que aborda las migraciones mundiales, la reinvención del talento, la carrera por los recursos árticos y la confianza como las Megatendencias que dominan en esta era híbrida que demanda nuevos recursos.

Según los expertos de EY, la ventaja competitiva no solo dependerá de asegurar acceso a estos recursos, sino de replantearlos desde nuevas perspectivas, incluyendo:

· El talento como un portafolio dinámico de capacidades, potenciado por aprendizaje continuo entre humanos y máquinas.

· La migración como un activo estratégico para sostener la infraestructura económica del futuro.

· La confianza como una moneda medible y monetizable, un activo que las organizaciones pueden invertir, hacer crecer y gestionar a gran escala.

“Las métricas tradicionales de productividad están dando paso a marcos que miden e incentivan el ingenio humano en un mundo potenciado por la IA”, destacó Valente. “Las empresas están evolucionando hacia ecosistemas más ágiles, impulsados por tecnologías inteligentes y agentes autónomos, donde la gobernanza y la toma de decisiones se vuelven más eficientes”.

EY detalla el impacto de cada megatendencia en sectores como consumo y salud; tecnología, telecomunicaciones y entretenimiento; servicios financieros; gobierno e infraestructura; y private equity, evaluándolos en niveles bajo, medio y alto, junto con transformaciones esperadas para cada industria.

La tercera parte de esta publicación, “Un nuevo orden: un mundo reconfigurado”, explorará cómo podría reequilibrarse el capitalismo ante estos cambios estructurales. Esta sección estará disponible a mediados de abril, cuando se publique el informe completo.

