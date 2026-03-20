La uruguaya UXDivers desarrolla tecnología que usan científicos y médicos para mejorar la calidad de vida humana

Stellaromics, una startup estadounidense con base en la Universidad de Stanford se especializa en análisis epigenético y utiliza una tecnología uruguaya para desarrollar visualizaciones de tejidos en tres dimensiones. La tecnológica UXDivers está detrás de este proyecto que representa un avance en el campo médico internacional, y también impulsa otras innovaciones dentro del sector.

La empresa, que Pablo Germano —cofundador y head of design— describió como una «boutique de diseño y desarrollo de software, especializada en el desarrollo de interfaces complejas», encontró en la salud y la investigación científica un campo fértil para crecer.

De Uruguay al mundo

UXDivers fue fundada en 2015, luego de que Germano, Diego Rivero (jefe de tecnología) y Leonardo Rodríguez (CEO) se conocieran trabajando en una empresa de desarrollo de software de origen estadounidense. Desde el inicio, su proyecto tuvo una mirada internacional: Estados Unidos, Europa y Medio Oriente fueron algunos de los mercados en los que incursionaron, con clientes de diferentes industrias.

Su foco en la salud surgió más recientemente, cuando Stellaromics —que levantó US$ 80 millones en su última ronda de inversión— los buscó para participar del proyecto Pyxa, una plataforma científica altamente compleja para analizar datos biológicos.

Los uruguayos se especializan en desarrollar aplicaciones integradas a dispositivos de hardware. En este caso diseñaron la experiencia de usuario y lideraron la implementación del software que controla y visualiza la interacción con el equipo de laboratorio. Es decir, crearon una herramienta que le permite a los científicos interactuar con grandes volúmenes de datos de forma clara y fluida.

El proyecto Pyxa se enmarca en una startup de la Universidad de Standford. Gentileza: UXDivers

«Nuestro rol fue alinear equipos multidisciplinarios —incluyendo ingeniería, ciencia y producto— alrededor de una solución centrada en el usuario, logrando transformar workflows altamente técnicos en una experiencia usable y coherente», detalló Germano.

El proyecto demandó ocho meses de trabajo para crear una solución digital que le permite a los científicos observar, por ejemplo, los efectos de un medicamento en tejidos cerebrales de modelos animales bajo condiciones experimentales controladas.

Incursionar en el campo de la salud ha sido clave para los emprendedores, que hoy son buscados por su nivel de expertise en el desarrollo de interfaces complejas. Según Germano, una trayectoria de una década trabajando con tecnologías como .NET y frameworks multiplataforma les ha permitido que los clientes se acerquen a ellos sin necesidad de salir a buscarlos.

Sin embargo, adelantó que planean crear un equipo comercial para potenciar la venta de sus productos en otros mercados.

UXDivers tiene un equipo distribuido entre Uruguay, Argentina y Perú. El plan, según Germano, es consolidarse en los mercados donde ya operan antes de pensar en una nueva expansión.

La firma trabaja para clientes en Alemania, Reino Unido, Finlandia, Canadá y EE.UU. Actualmente desarrolla un proyecto en el área de la salud con una empresa alemana de primera línea, que aún no ha salido al mercado.

Los cofundadores de UXDivers se conocieron trabajando para una empresa norteamericana. Leonardo Mainé

Una pieza clave

Germano sostuvo que además de las oportunidades de negocio, trabajar para el sector de la salud y la investigación científica resulta muy gratificante, porque su tecnología contribuye a desarrollos que buscan mejorar la calidad de vida de los humanos. Esta sinergia, destacó, es un valor con el que los profesionales que contratan están muy comprometidos. «Eso no pasa en todos lados en el mundo del desarrollo de software», subrayó.

Por otra parte, reconoció que estos proyectos implican grandes desafíos, ya que muchas veces requieren entender temas científicos específicos en tiempo récord.

Germano explicó que su rol implica entender qué necesitan los equipos para desarrollar productos y, a partir del diseño y el desarrollo de software, ayudarlos a alinear esos esfuerzos.

«Muchas veces ocurre que los equipos de marketing, ventas y desarrollo tienen ideas distintas de lo que se está haciendo; eso es común, y ahí somos una pieza que complementa esos esfuerzos y ayuda a que se alineen», indicó.

En salud o investigación científica, agregó, esa dinámica se acentúa, porque los líderes de los proyectos son médicos e investigadores, y no necesariamente prevén el diseño de productos.

«Es muy interesante trabajar con esos equipos, porque a veces nuestras miradas no tienen nada que ver entre sí», reflexionó.