CleanUp, la startup uruguaya que innova en la gestión de limpieza en empresas, crece en Argentina y llega a Perú

La limpieza es un servicio esencial para hospitales, hoteles, escuelas, oficinas e industrias. Sin embargo, más del 80% de las empresas en América Latina gestiona esa tarea de forma ineficiente, mediante llamadas, grupos de WhatsApp o anotaciones en papel, lo que se traduce en pérdidas de hasta un 20% en costos, respuestas tardías y falta de datos para el control.

Al detectar esa brecha, en 2024 nació CleanUp, una firma uruguaya especializada en software de gestión de equipos de limpieza. Tras consolidarse en el mercado local (ver recuadro), la empresa inicia una etapa de expansión, ya que este semestre reforzará su presencia en Argentina y prevé llegar a Perú antes de fin de año.

La startup también ha mantenido contactos para desembarcar en México y Chile, informó su CEO, Joaquín Ramos. CleanUp busca «ser líder en Latinoamérica», y con esa meta, acaba de levantar capital y negocia la captación de más inversión en el mercado local, detalló.

Los fondos se destinarán a ampliar los equipos comercial y de operaciones, un paso estratégico para potenciar el negocio.

En Uruguay, CleanUp trabaja en cinco rubros: industria de producción, centros educativos, empresas de limpieza, centros de salud y hoteles. En Argentina, operan en firmas de limpieza y edificios corporativos. Su alcance en ese país se amplía gracias a la inteligencia artificial: la startup automatizó la primera etapa del proceso comercial, lo que le permitió validar su servicio en nuevos sectores.

Gracias a esa automatización aumentó su clientela y aceleró la resolución de contratos, lo que impulsó sus planes de crecimiento para este año.

Joaquín Ramos, CEO de la startup CleanUp. Darwin Borrelli

Impacto medible

CleanUp ofrece herramientas digitales para planificar y supervisar tareas de limpieza, asegurar la trazabilidad del trabajo y medir el desempeño. Su modelo de negocio combina el cobro inicial por la implementación del programa y un fee mensual según la cantidad de usuarios. Así, los gerentes de empresas cuentan con una plataforma web, mientras los operarios supervisores acceden a una app.

El impacto del software está en la optimización de recursos humanos y productos. Según la empresa, su solución permite reducir costos en hasta un 25% y mejorar la eficiencia en más de un 30%.

«En el mundo de la limpieza, un gran tema es la llamada ‘caja negra’, porque nunca se sabe si realmente lo que se dice que se hizo, se hizo. CleanUp tiene un gran valor con la medición de la trazabilidad», destacó el CEO.

La empresa, fundada por Ramos, su hermano Agustín y su padre Néstor, se gestó tras su experiencia desempeñando distintos roles en empresas de limpieza en Perú. Al regresar a Uruguay y detectar necesidades en el sector, crearon la startup.

CleanUp se incubó en el Centro Ithaka de la Universidad Católica, luego en el Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de la Universidad ORT y hoy opera en Ingenio, en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). En ese recorrido ha cosechado apoyos tanto de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) como de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).

«Arrancamos sin nada, y gracias a esa gran red, llegamos a donde estamos hoy», reflexionó Ramos.