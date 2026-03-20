Uruguaya en EE.UU. renunció al gigante tecnológico Meta para emprender con su startup que ayuda a inmigrantes

Cuando terminó el liceo, la uruguaya Inés Illarramendi descartó estudiar diplomacia porque no quería irse del país. Hoy lleva 12 años radicada en EE.UU. y admite que emigrar ha sido una de las mejores experiencias de su vida.

Su primera vivencia internacional fue un intercambio universitario en el último año de su carrera de traductorado en la Universidad de Montevideo. «Rechacé una oportunidad antes porque no me animé, pero esa vez dije: ‘es ahora o nunca’». En 2012 partió hacia la Universidad de Pittsburgh y cuando volvió, en diciembre de ese año, su mirada había cambiado: quería regresar a EE.UU.

En 2013, con los ahorros de un año y mientras trabajaba en la Asociación Casa Ronald McDonald, consiguió una pasantía no remunerada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Viajó en enero de 2014 y no volvió más. A los cinco meses en la capital estadounidense consiguió trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), luego hizo un máster en localización en Monterrey, California; en enero de 2018 se mudó a Los Ángeles y, en 2020, se instaló en San Francisco para ingresar a WhatsApp. Dos años después pasó a la tecnológica Meta.

A inicios de este año volvió ca cambiar. Pero esta vez, dejó todo para enfocarse en Oyster, su proyecto personal, una plataforma con la que busca ayudar a los inmigrantes a insertarse en ese país.

Del gigante a startup

Illarramendi tiene 35 años, nació en el barrio Punta Carretas y, en 2025, luego de 11 años en EE.UU., obtuvo la residencia estadounidense. Desde hace seis años vive en San Francisco, adonde se mudó para trabajar en WhatsApp como responsable de adaptar el producto para el público de América Latina. En esa tarea estuvo un par de años hasta que, en 2022, le dieron la misma responsabilidad, pero para los productos de Meta.

Si bien la decisión implicó un crecimiento profesional, reconoce que también tuvo algo de intuición: el equipo de WhatsApp «era más pequeño e independiente y, tras la compra por parte de Meta, podría quedar vulnerable ante reestructuraciones. Y así sucedió. Al año y medio de cambiarme llegó la primera gran ronda de despidos. Si eso me hubiera pasado, me habría tenido que ir del país», explicó.

Inés Illarramendi, uruguaya que creó la plataforma Oyster en EE.UU. Foto: Gentileza Inés Illarramendi

Todo iba bien hasta que en 2024 comenzó a idear su proyecto en paralelo a su trabajo, hasta que, a fines de 2025, decidió dejar Meta para dedicarse a su plataforma.

Entre Duolingo y Waze

Según contó, la idea de Oyster surgió de sus propias vivencias. «Desde que llegué, en 2014, pasé por muchas circunstancias. Viví en Washington, Monterrey, Los Ángeles y San Francisco, y siempre tuve incertidumbre sobre qué visa necesitaba en cada momento, qué barrio era el más adecuado, dónde alquilar, qué requisitos son necesarios para sacar una tarjeta de crédito. Lo peor es que el inmigrante piensa que es su culpa y que siempre será así». Illarramendi define esto como una «confusión crónica». «El inmigrante llega a un país nuevo -con sistemas de salud, impuestos, crédito y burocracia distintos- y pasa años normalizando que hay cosas que no entiende y que, si algo no sale, es su culpa. Eso tiene costos concretos y emocionales», enfatizó.

Por eso, tras un año de trabajo -en el que reunió ahorros y habló con inmigrantes, expertos en tecnología y diseño- creó Oyster con un funcionamiento similar a Duolingo y Waze. «Es como Duolingo porque presenta la información de forma progresiva. El usuario ingresa unos datos para que la plataforma entienda su realidad y le brinda lo que necesita hacer en esa etapa para avanzar. Y también es como Waze, porque se alimenta del conocimiento colectivo de quienes ya recorrieron ese camino. Las personas califican recursos, dejan comentarios y eso alimenta el sistema. De hecho, tengo como asesor a Adrián Singer, quien fue global head of community de Waze por 15 años», destacó.

De todas formas, reconoce que Oyster nació muchos años antes, en Uruguay. «Mientras trabajaba en la Embajada de EE.UU. en Uruguay, ayudaba a estadounidenses a instalarse en el país. Ahí, alguien me sugirió que escribiera un blog contando los miedos y el proceso. Ese blog fue la primera versión de lo que hoy es Oyster», recordó.

Hoy vive con su novio argentino en San Francisco y comparte con un grupo de amigos salidas y reuniones. Disfruta de actividades al aire libre -como esquiar o ir en su furgoneta a zonas boscosas-, pero también de pintar cuadros, una afición que buscar retomar en breve, cuando Oyster comience a demandarle menos tiempo.