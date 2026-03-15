Natalia Moris: "La IA necesita buenos comunicadores"

Natalia Moris es comunicadora y psicóloga con más de 30 años de experiencia en la industria de medios. Fue CEO de Mindshare Uruguay y de WPP Media Conosur, así como presidenta del IAB Uruguay. Integró la nómina de Mejores Planificadores de Medios de Uruguay y fue jurado en certámenes internacionales de publicidad. A fines de 2025 asumió como decana de Comunicación de la Universidad de Montevideo (UM).

— Tras una larga trayectoria en la industria de medios, ¿qué te llevó a asumir ahora el rol de decana de la Facultad de Comunicación de la UM?

— Haber tenido el privilegio de transitar por espacios de liderazgo y haberme realizado de forma profesional y personal en algo que amo, promovió la voluntad y responsabilidad de ayudar a que las nuevas generaciones tengan las mismas oportunidades. Si mis días tuvieran 48 horas, habría mantenido ambos roles. Siempre estuve cerca de la academia desde la docencia, y mi ilusión era poder cerrar mi carrera dedicándome tiempo completo a ella.

—¿Cuáles son tus objetivos a corto y a largo plazo?

— Mantener el vínculo con la industria y su ecosistema para generar puentes que impulsen el crecimiento profesional, en línea con la misión de la UM. A largo plazo, que alumni de nuestra facultad sigan siendo un ejemplo de excelencia con estándares internacionales: una formación sólida, de ética profesional y de vocación de servicio. En un escenario de explosión tecnológica, estamos convencidos de que nuestros egresados tienen la mejor preparación para afrontarlos.

Natalia Moris, decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo.

—¿Sentís que tu experiencia y tu formación en Psicología te dan una mirada distinta en la formación universitaria?

—Eso espero. Mi largo recorrido y mi experiencia sin duda influyen en mi forma de pensar la educación universitaria y el quehacer académico. Este enfoque se enriquece en el intercambio cotidiano con mis pares, el destacado equipo docente, los estudiantes y con toda la comunidad UM.

—¿Cómo impactan la transformación digital y la IA en la formación de comunicadores?

—Ambos plantean grandes desafíos. Hoy la comunicación ocurre en entornos dinámicos y multiplataforma. Si bien esto exige adaptaciones curriculares constantes, las bases estratégicas y humanistas son cada día más necesarias. La carrera de Comunicación en la UM siempre fue pensada para preparar a los alumnos para estos desafíos, priorizando como clave los pilares fundacionales de la comunicación. Esto implica enseñarles a integrar las innovaciones en su práctica sin perder el criterio y la sensibilidad que definen a un buen profesional. Aspiramos a que nuestros estudiantes no solo se adapten al cambio, sino que puedan liderarlo con solidez intelectual y vocación de servicio.

—¿Qué vigencia tiene el estudio de Comunicación en este contexto?

—La carrera de Comunicación es una carrera de vanguardia. Las tecnologías pueden ayudarnos a resolver el cómo, pero los comunicadores debemos tener total claridad sobre “el qué”, el “para qué” y el “a quién” de nuestros mensajes. Esa capacidad se construye con rigor académico, en el intercambio con docentes y con experiencias formativas. Incluso la inteligencia artificial, que transforma nuestra forma de trabajar, depende de la capacidad humana para dar buenas respuestas. La IA necesita buenas instrucciones, y las buenas instrucciones necesitan buenos comunicadores.

La UM es el mejor lugar para formarse. Nuestro claustro académico se distingue no solo por su calidad profesional y trayectoria, sino también por su pedagogía y dedicación hacia los estudiantes. Para esto, ofrecemos diplomas de especialización en áreas como letras, psicología y organizaciones, negocios digitales, política y relaciones internacionales, entre otros, donde cada alumno puede construir una trayectoria única.

Para Moris, la UM es el mejor lugar para formarse ya que el claustro académico se distingue por su calidad profesional, trayectoria, pedagogía y dedicación hacia los

estudiantes.

—¿Qué tendencias ves en la industria en el futuro?

— El dato como eje estratégico. La industria avanza hacia un ecosistema donde cada decisión se sustenta en datos integrados y accionables. Por otro lado, la convergencia de plataformas hace que las fronteras entre medios sean cada vez más borrosas, lo que nos exige formar profesionales capaces de entender los medios como parte de un mismo ecosistema y no de forma aislada.

Otra tendencia tiene que ver con las comunidades y los medios propios. Las audiencias ya no tienen interés en hacer distinción entre mensaje y mensajero, por lo que el desafío de los comunicadores y de las marcas está en discernir cuáles son las mejores estrategias de canales para lograr sus objetivos.

Por último, la inteligencia artificial como copiloto operativo. Esta tendencia ya es irreversible, en consecuencia, debemos formar comunicadores capaces de manejarla con absoluto rigor y ética.

—¿Qué aprendizajes de la industria te esforzas por transmitir a los estudiantes?

—Los aprendizajes que intento transmitir exceden esta industria. El contexto siempre será

cambiante y desafiante. Pero cuando amamos lo que hacemos, encontramos la manera de aplicar nuestro conocimiento, de crear equipo y comunidad para transformar —para bien— las realidades que nos rodean.