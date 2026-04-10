La startup uruguaya Cryosmetics va por ronda de inversión para crecer en Uruguay y el exterior

La marca uruguaya de cosmética natural Cryosmetics prevé salir al mercado local este año y comenzar su internacionalización en 2027, una vez que cierre la ronda de inversión que tiene en proceso.

Además de una línea de productos, la startup ofrecerá una experiencia para el cliente, orientada a una rutina de cuidado de la piel personalizada.

El emprendimiento fue fundado en 2019 por la biotecnóloga Vanesa Piattoni y el administrador de empresas Federico Ciappina, y está incubado en el Institut Pasteur.

Cryosmetics ya realizó sus primeras pruebas de mercado. Entre 2021 y 2023, a través de un producto mínimo viable (MVP, por sus siglas en inglés), comercializó una rutina facial y otra corporal en Uruguay y en Estados Unidos, mediante Amazon, plataforma a la que ingresó a través del programa e-Commerce Cross-border de la agencia Uruguay XXI.

Tras esa experiencia, la marca salió del mercado para enfocarse en el desarrollo estratégico y la maduración tecnológica de sus productos, procesos en los que se concentró durante 2024 y 2025, según recordó Piattoni, CEO y cofundadora de Cryosmetics, en diálogo con El Empresario.

Ahora, la startup uruguaya apunta a levantar capital para regresar al mercado —esta vez de manera permanente y no solo como testeo— y expandirse a nivel nacional e internacional, en Latinoamérica y Europa, «con una propuesta mucho más madura y diversa», sostuvo Piattoni.

La emprendedora informó que la empresa ya cuenta con un catálogo de productos listo para salir a la venta, mientras avanza en nuevos desarrollos.

En el marco de su expansión regional y hacia mercados europeos, Cryosmetics trabaja junto a la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) para validar destinos potenciales.

Vanesa Piattoni, CEO y cofundadora de Cryosmetics. Gentileza: Cryosmetics

Negocios y ciencia

Los productos cosméticos impactan en el microbioma cutáneo y eso puede mejorar o empeorar la salud de la piel en el largo plazo. Para abordar ese efecto, los creadores de Cryosmetics se especializaron en el desarrollo de productos naturales con biomoléculas que generen un impacto positivo en la salud de quienes los consuman.

«Combinamos tecnología, ciencia del microbioma y productos naturales, logrando modular la interacción entre la piel y su microbioma de forma natural. Buscamos prevenir los desequilibrios para acercarnos a que la persona tenga una belleza saludable y duradera, pero basada en promover esta comunicación apropiada entre la piel y su microbioma, con una mirada a largo plazo y basada 100 % en la naturaleza», destacó la CEO de la empresa.

A través de pruebas de mercado, los emprendedores descubrieron que, según el microbioma de la piel de cada persona, la aplicación de ciertos productos naturales puede mejorar, alterar o empeorar la comunicación entre la piel y su microbioma. A partir de ese hallazgo, desarrollaron una plataforma tecnológica para brindar una experiencia personalizada.

Esa apuesta, basada en el estudio del microbioma del cliente y en la personalización de una rutina de cuidado con productos de Cryosmetics, se presentará como una novedad y busca convertirse en un diferencial del emprendimiento uruguayo en el mercado.

El plan de negocios prevé que la marca se lance a la venta a través de su propio e-commerce, y luego concrete asociaciones estratégicas para implementar la experiencia de asesoría personalizada para clientes.

Cryosmetics ofrece una rutina facial y corporal. Gentileza: Cryosmetics

Avance progresivo

Cryosmetics opera en un nicho de mercado en el que se ven oportunidades de expansión, afirmó Piattoni. «La gente está cambiando su estilo de vida para mejorar su bienestar general, y los mercados de wellness y longevity (bienestar y longevidad) están en crecimiento.

Vemos una oportunidad para crecer y queremos aprovecharla; para eso estamos trabajando», comentó.

Si bien la marca cuenta con un amplio portafolio de productos —varios ya habilitados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para su comercialización como un limpiador facial, otro corporal y un aceite corporal— y continúa trabajando en la ampliación de esa cartera con nuevos desarrollos, su próxima salida al mercado será inicialmente con algunos cosméticos, a los que luego se irán sumando los demás.

«Los productos de Cryosmetics llegarán al mercado progresiva y estratégicamente», anunció su CEO.