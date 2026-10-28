Viatik, startup uruguaya de viajes compartidos, captó US$ 600.000 en ronda de inversión

Viatik, la startup uruguaya de viajes compartidos, concretó su segunda ronda de inversión por US$ 600.000, cifra que superó US$ 500.000 iniciales que salió a buscar. La empresa conecta a personas que viajan en auto entre ciudades con pasajeros que van al mismo destino y comparten el costo del combustible y los peajes.

La empresa, cofundada en 2022 por Renzo Costanzo (CEO), Gonzalo Aszyn (CTO), Germán Mazzarino (COO) y Renzo Battaglia (CMO), estudiantes del interior que viajaban seguido a Montevideo, alcanza así los US$ 850.000 de inversión.

La ronda actual reunió al fondo de Silicon Valley, Plug and Play, el fondo de Silicon Valley, a la aceleradora argentina Picante y a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que coinvirtió junto a los inversores ángeles. Entre estos, hay fundadores y ejecutivos de algunas de empresas de tecnología relevantes como Ruben Sosenke, cofundador y ex-CTO de PedidosYa, Alan Descoins CEO de Tryolabs, Chief AI Officer de Qubika, Federico Lavagna cofundador de Sinergia y de Viajero Hostels, Iang Yim, cofundador y ex-CTO de Nearsure y Mariano Otero, ex líder de Uber en Argentina.

Según comentó su CEO, los fondos se destinarán a acelerar su crecimiento en Argentina, país donde arribó en enero de 2025 y en menos de un año ya tiene usuarios en las rutas de Buenos Aires–Mar del Plata, Buenos Aires–Rosario, Santiago del Estero–Tucumán, Salta–Jujuy, Río Cuarto–Córdoba y Mendoza–San Juan.

"Queremos operar a escala de unicornio con un equipo que entre alrededor de una mesa. Hace dos años eso sonaba a locura. Con lo que avanzaron los modelos de IA, hoy ya es posible, y cada mes que pasa lo es más", indicó Costanzo.

El plan, aclaró, es abrir nuevas rutas en el país y seguir automatizando la operación. "Ya logramos llevar rutas de cero a mil asientos por mes en semanas. Esta ronda es para hacerlo en las principales rutas del país", dice Costanzo.

A modo de ejemplo, indicó que la ruta de Buenos Aires–Mar del Plata, su primera en ese país, tardó más de un año en llegar a un ritmo de 1.000 asientos por mes. Salta–Jujuy, que abrió a principios de agosto, superó esa cifra en menos de tres semanas.

Crecer en la región

La inversión llega en un año de números récord para la startup. Según datos de la compañía, este año se concretaron más ventas que en todos los años anteriores juntos, más de 40.000 asientos y la proyección es culminar por encima de los 60.000.

Según indicó Costanzo, el motor de este crecimiento es Argentina, donde hoy se realizan casi 9 de cada 10 transacciones. "Solo entre junio y septiembre, el volumen en el país se multiplicó por seis. La velocidad para expandirse a nuevas rutas del país explica buena parte del salto", aseguró.

Pero no será el único país. Con Argentina como base, el paso siguiente es llevar el modelo a un mercado mucho más grande. "La visión de largo plazo es que Viatik sea la app donde se planifica, se reserva y se paga cualquier viaje entre ciudades, del auto compartido al micro, y más allá en la movilidad", concluyó.