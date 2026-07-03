Globo Pitch Day, el evento que superó las expectativas y conectó a siete startups regionales con 86 inversores

El jueves 25 de junio a las 18 horas, en plena Ciudad Vieja, unas 100 personas se reunieron con un objetivo en común: conectar startups regionales de alto potencial con inversores, líderes empresariales y actores clave del ecosistema emprendedor. La cita correspondió a la tercera edición de Globo Pitch Day, evento organizado y llevado a cabo en Distrito El Globo, junto a Endeavor Uruguay, Urucap y el Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de Universidad ORT Uruguay.

Los emprendimientos Polymera, Yeda, MeetPIA, Efficast (de Argentina), Magma Relief, Metria y Pagavia presentaron sus proyectos ante una sala colmada que llegó a 86 asistentes registrados, un número que se incrementa año tras año, indicó a El Empresario, Rodrigo Bueno, director de operaciones de Distrito El Globo.

«En la primera edición de 2024 se presentaron cinco startups ante 50 personas. En la segunda, en 2025, fueron siete empresas y 70 inversores. Este año coincidió la cantidad de emprendedores del año pasado, pero creció mucho el número de interesados en invertir. A tal punto, que tuvimos que cerrar el registro porque se superó ampliamente. Nos quedamos cortos; estimamos entre 60 y 65 personas, porque el público que buscamos es específico y la invitación no era masiva, y al final se llegó a 86», comentó.

Inversores. La convocatoria de este año superó las espectativas de los organizadores de Globo Pitch Day. Foto: Gentileza Distrito El Globo

Incluso, no solo mejoró la cantidad sino también la calidad de los inversores. «Buscamos un público objetivo que le sirva a los emprendedores», destacó. Para ello, el evento se hace en asociación con el CIE, Endeavor y Urucap y los resultados de esta estrategia se reflejan en las operaciones. En cada una de las ediciones se iniciaron conversaciones que luego desembocaron en inversiones. Viatik, la startup de viajes compartidos, captó su primera ronda de inversión con algunos que asistieron al Pitch Day 2024. En tanto, Lumepic, que se presentó en la edición de 2025, concretó una inversión por US$ 542.000 y creció más de 600% respecto a 2024.

Siete oportunidades

Tras minutos de networking, sobre las 18:40 fue el momento de las presentaciones. El primero fue Simón Carpman, CEO y cofundador de Efficast, plataforma que aplica inteligencia artificial (IA) en industrias manufactureras.

«Resolvemos el problema de la captura de datos de lo que sucede en la fábrica que se han de forma manual. La información queda ordenada en dashboards y agentes de IA cotrabajan en la toma de decisiones y en la acción», explicó el emprendedor. «Por ejemplo, con IA se puede modificar el plan de producción si una máquina se rompe. O, si hay una máquina parada por algún motivo y tiene una orden de urgencia, (el sistema) puede decidir frenar un trabajo en otra máquina y asignarle esa orden. Esa automatización se logra con datos de la empresa, del negocio, de cuáles son los pedidos y de qué se fabrica en cada línea, con el criterio humano. Incluso, una persona puede decirle en lenguaje natural: ‘tengo prioridades de tal producto, reordename la producción de tal manera’. Y lo puede hacer con un audio de WhatsApp».

Efficast llegó al Pitch Day como parte de una ronda de US$ 2 millones para expandirse en Latinoamérica. Tiene 21 clientes entre México, Uruguay y Argentina, registra un crecimiento mensual de 10% y su plan a dos años es consolidarse en México y desembarcar en EE.UU.

«No me presenté solo por el dinero sino porque el ecosistema uruguayo es serio, confiable y tiene mentalidad y experiencia en llegar a Latinoamérica de forma rápida», fundamentó Carpman.

Por su parte, Patricia Rodríguez, cofundadora de Magma Relief, startup enfocada en salud femenina, definió el evento como «excelente oportunidad para dar visibilidad a una problemática históricamente subatendida y conectar con personas que compartan nuestra visión de construir soluciones innovadoras para la salud femenina».

De todas formas, aclaró que busca fondos para apalancar el crecimiento de la compañía. «La inversión estaría destinada principalmente a acelerar la expansión comercial en Uruguay, fortalecer las capacidades de marketing y comunicación, ampliar el equipo y avanzar en el desarrollo de productos biotecnológicos enfocados en la salud y el bienestar de las mujeres».

Por último, destacó la cita como una oportunidad para obtener «feedback valioso» de referentes del sector emprendedor.

Luego fue el turno de Franco Galeano, CEO y cofundador de Metria, plataforma que aplica IA en empresas para mejorar la toma de decisiones críticas. Según explicó, el evento es su primera ronda de inversión y una oportunidad de gran valor «para ponernos en contacto con las personas adecuadas, que comprenden la importancia de invertir en las economías emergentes».

«Creemos que estar y compartir nuestra visión en persona abre puertas que las conversaciones a distancia simplemente no pueden abrir», sostuvo. En caso de captar inversión, la startup reforzará el equipo y mejorará el producto, principalmente para que la experiencia de usuario «sea más intuitiva» para su público objetivo, compuesto por empresas y gobiernos.

«En una primera fase tenemos previsto invertir en relaciones públicas y en la participación en conferencias en Latinoamérica y establecer contacto con actores e inversores que nos abran puertas a acuerdos significativos. Al mismo tiempo, reforzaremos partnerships con líderes tecnológicos mundiales como Microsoft, Amazon Web Services, Google y otros, para acelerar el acceso a oportunidades», afirmó.

Milton Rodríguez, CEO de Pagavia, llegó al evento para obtener capital y potenciar su producto en el exterior. La plataforma, que automatiza los pagos entre empresas, ya tracciona a varios clientes y cuenta con un modelo de negocio probado. «Las facturas de proveedores se leen automáticamente desde DGI y se complementan con información de los sistemas contables del cliente.

Sobre esa base, la empresa organiza sus pagos -proveedores, nómina y servicios - en un calendario unificado, con visibilidad para cada proveedor», definió. «Queremos crecer más rápido de lo que podemos hacerlo solos y nos interesa conectar con inversores que conocen el mercado local, entienden las complejidades y pueden aportar más que dinero», explicó.

Martín Liguori, CEO de MeetPIA, plataforma que permite hacer entrevistas a candidatos de empresas mediante avatares digitales con IA, resaltó que llegó al pitch impulsado por Endeavor.

«Siempre suma pitchear frente a nuevos inversores para mostrar lo que estamos haciendo», afirmó. En su caso, el objetivo de la ronda es expandirse comercialmente. «Invertiremos en el área comercial, marketing y soporte, porque el producto ya está funcionando en más de 35 clientes en México, Paraguay, Chile, Brasil y Uruguay», aseguró.

Eloísa Arrarte, cofundadora de Polymera, una deeptech uruguaya de biomateriales que descubrió el primer polímero de origen natural con comportamiento superabsorbente intrínseco a partir de microorganismos antárticos, llegó al evento en medio del cierre de su ronda de inversión.

La participación en el pitch le permite dar visibilidad a su tecnología desarrollada en Uruguay con potencial de impacto global y su meta es llegar a inversores y empresas que compartan su visión de «acelerar la transición hacia materiales más sostenibles».

«El objetivo es avanzar desde la validación en laboratorio hacia las primeras pruebas industriales. La inversión está destinada a optimizar el proceso productivo, aumentar la capacidad de producción, realizar pruebas industriales con clientes estratégicos, fortalecer la protección de la propiedad intelectual y ampliar el equipo técnico y de negocios», contó.

El cierre de las presentaciones estuvo a cargo de Fernando Slamovitz, CEO de Yeda, una plataforma de salud metabólica que combina un Monitor Continuo de Glucosa (CGM), el registro de dieta y el uso de IA para generar recomendaciones dietéticas personalizadas, evitar picos de glucemia y establecer la base del control metabólico necesario para la pérdida de grasa corporal.

Yeda opera en Brasil, un país con una fuerte cultura de salud y bienestar, señaló el CEO. A eso se suma la capa de IA y datos que construyó la startup y que «ningún otro jugador regional tiene».

«Somos los primeros y el momento es ahora. La inversión, que llega en medio de una ronda más amplia, se dirigirá a tres frentes: expansión de la red de clínicas socias, con presencia en eventos y congresos mediante divulgación por nuestra red de speakers -médicos y nutricionistas de renombre que usan Yeda en sus clínicas-; posicionamiento en redes de gimnasios donde se concentran usuarios de la plataforma; y mejora continua del producto y la tecnología».

Con startups en distintas etapas, el Globo Pitch Day reafirmó su rol como punto de encuentro de la comunidad emprendedora.