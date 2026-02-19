De niño vendía pasteles con su madre, fundó una fintech y ahora es el nuevo multimillonario de Brasil

Brasil puede contar en su historia una nueva empresa en salir a bolsa y un nuevo multimillonario en sumarse a la lista de empresarios nacidos en sus tierras. Agibank, fintech creada por Marciano Testa, bajo el nombre de Agi Inc., cotizó en la Bolsa de Nueva York recientemente y recaudó US$ 240 millones en su debut.

Nacido en Fagundes Varela, un pueblo de Río Grande del Sur, Testa se crió en el seno de una familia de clase trabajadora. De ascendencia italiana, su padre era obrero y su madre ama de casa. Desde niño estuvo vinculado al emprendedurismo: comenzó ayudando a su madre a vender pasteles caseros, a los 14 años empezó a trabajar en la fábrica de Tramontina y a los 17 emprendió por primera vez con una empresa de confección de ropa. Aquel primer proyecto no prosperó y el brasileño probó suerte invirtiendo en una distribuidora de alimentos. Ese camino emprendedor lo hizo a la par de su carrera de Administración de Empresas, y si bien aquellos proyectos no tuvieron éxito, le dieron la experiencia necesaria para seguir apostando por el mundo de los negocios.

Primeros créditos

En los años 90, este emprendedor entró en el sector financiero como vendedor ambulante de créditos personales ofrecidos por pequeños bancos. Y en 1999, con 23 años, decidió fundar su propia financiera, Agiplan, que nació con el foco puesto en créditos consignados, préstamos con descuentos directos de la nómina, un sector que por ese entonces recién empezaba a regularizarse en el país.

Con el tiempo la empresa fue ganando clientes y entre los años 2007 y 2010 llegó a procesar 550 millones de reales al mes, según informó Money Times.

Pero el crecimiento de la firma no se detuvo allí. Con una transformación digital, lo que nació como un emprendimiento en la calle de Rio Grande del Sur, se transformó en una fintech que hoy en día se define en su página web como «un banco orgullosamente brasileño y popular».

Agibank. Lo que nació como un proyecto de negocio, se convirtió en una compañía con presencia en más de 671 ciudades y más de 6 millones de clientes.

En 2016 el escenario de Agiplan cambió. Tras dos años de negociaciones, Testa adquirió el 100% de las acciones del Banco Gerador SA, una financiera con una fuerte presencia tanto en la banca minorista como mayorista, según detacan medios brasileños, y transformó su empresa en un banco, destacado como el primero del mundo en permitir que los clientes utilizaran su número de teléfono celular como número de cuenta bancario.

Crecimiento

En 2018 el banco fue foco de grandes inversiones internacionales y logró una asociación estratégica con el fondo privado J.C. Flowers & Co.

Testa siguió trabajando como CEO hasta el 2022, cuando decidió dejar el cargo para tomar el rol de Executive Chairman. Actualmente, es el presidente ejecutivo del Consejo de Administración de la firma que pasó a llamarse Agibank.

Lo que nació como un proyecto de negocio, no solo se convirtió en una compañía con presencia en más de 671 ciudades, con más de 6 millones de clientes, unos 5.000 colaboradores y un crecimiento interanual de 127%, sino también, se transformó en la segunda empresa del país en cotizar en bolsa, un logro que obtuvo a principios de este mes. En su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York, la empresa vendió 20 millones de acciones a US$ 12 la unidad.

Tras ese logro, el empresario expresó en su cuenta de Linkedin: «Lo que importa es a dónde quieres llegar, no desde dónde empezaste. Sin creencias limitantes. El debut del Agibank en la Bolsa de Nueva York simboliza una profunda convicción: la tecnología, cuando se utiliza con propósito, puede escalar oportunidades, ampliar la inclusión y transformar modelos de negocio. Creemos en un banco donde los datos, la tecnología y la inteligencia artificial funcionen a favor de las personas, donde lo digital amplía el alcance, pero la presencia humana mantiene la conexión. La innovación es un medio para lograr un impacto real para quienes han quedado atrás por el sistema tradicional. Este es un hito importante, pero lo más inspirador aún está por venir».