Sphinx recauda USD 7,1 millones para revolucionar el cumplimiento financiero con inteligencia artificial

Sphinx desarrolla la infraestructura inteligente que impulsa la confianza global y ayuda a las instituciones a enfrentar el fraude moderno

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Sphinx, empresa que desarrolla agentes de cumplimiento normativo nativos del navegador para instituciones financieras, anunció hoy el cierre de una ronda de inversión semilla por USD 7,1 millones, liderada por Cherry Ventures y con la participación de Y Combinator, Rebel Fund, Deel Ventures y Singularity Capital. La empresa destinará los fondos a ampliar su capacidad operativa basada en agentes inteligentes, en un contexto en el que bancos y fintechs recurren cada vez más a sus soluciones para gestionar procesos clave de AML, KYC y KYB.









A diferencia del software RegTech tradicional, Sphinx no obliga a los equipos a incorporar un nuevo sistema. Sus agentes operan directamente dentro de las herramientas que las instituciones ya utilizan —como sistemas de gestión de casos, portales de terceros, archivos PDF, correo electrónico y tableros internos— y ejecutan las tareas propias de un analista de cumplimiento. Revisan alertas, realizan verificaciones de AML y KYB, reúnen documentación de respaldo, redactan solicitudes de información (RFI) y registran su razonamiento en una pista de auditoría completa y lista para los reguladores. Los equipos pueden implementarlos en cuestión de días, sin integraciones complejas ni reemplazo de los sistemas existentes.

“Hoy el cumplimiento normativo funciona, en gran medida, gracias al esfuerzo manual de equipos que conectan sistemas que nunca fueron pensados para integrarse entre sí”, afirmó Alexandre Berkovic, cofundador y director ejecutivo. “Sphinx asume esa carga operativa para que los analistas puedan enfocarse en las decisiones que realmente requieren criterio y para que las instituciones cuenten con un registro completo, claro y defendible de cada determinación”.

Gracias a su arquitectura nativa del navegador, Sphinx puede operar a escala global desde el primer día y adaptarse a distintos procesos y exigencias regulatorias en más de una docena de regiones. Entre sus clientes hay bancos, empresas que cotizan en bolsa y fintechs de rápido crecimiento que utilizan la plataforma para eliminar tareas manuales, reducir atrasos en la gestión de casos y ampliar su operación sin necesidad de sumar más analistas.

“Sphinx no es simplemente un software; es infraestructura operativa clave que se integra de forma directa en los sistemas, procesos y dinámica diaria de los equipos”, señaló Filip Dames, socio fundador de Cherry Ventures. “Son muy pocos los productos capaces de operar en entornos con ese nivel de complejidad. Esa capacidad explica su rápida adopción en bancos y fintechs”.

En entornos productivos, los agentes de Sphinx ya gestionaron millones de alertas y cientos de miles de casos y resolvieron, en cuestión de días, acumulaciones que se habían extendido durante meses. Los clientes informan una marcada reducción del trabajo manual, procesos de incorporación más ágiles y una menor exposición a errores regulatorios y sanciones. Equals Money redujo en un 94 % los falsos positivos y, al mismo tiempo, mejoró la detección de casos reales. Varias instituciones ya operan a escala internacional sin ampliar sus equipos de cumplimiento y lograron reducir sus costos operativos hasta cuatro veces.

Cada año se destinan más de USD 200 000 millones a equipos de cumplimiento y revisiones tercerizadas que realizan tareas para las que el software nunca fue diseñado. Sphinx busca cambiar esa ecuación. Las instituciones no necesitan otro tablero de control: necesitan que el trabajo se haga.

Sphinx se apoya en la experiencia de sus fundadores, Alexandre Berkovic y Chrisjan Wüst, y en el equipo que han conformado. Chrisjan desarrolló infraestructura de AML y sistemas de incorporación y verificación de clientes para más de 15 millones de usuarios como primer empleado de RelyComply, mientras que Alex se especializó en investigación en inteligencia artificial en Imperial College London y el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Esta es su segunda empresa en conjunto, tras una salida exitosa anterior. El equipo fundador reúne a exdirectivos del sector, doctores y exresponsables de cumplimiento de bancos internacionales.

Acerca de Sphinx Sphinx desarrolla agentes inteligentes personalizables, nativos del navegador, que se integran directamente con los sistemas existentes para automatizar de principio a fin las operaciones de cumplimiento, sin necesidad de desarrollos complejos ni implementaciones prolongadas. Su tecnología registra y fundamenta cada decisión desde el diseño. Esto permite que el cumplimiento automatizado sea auditable, escalable y capaz de responder a las exigencias regulatorias más estrictas. La empresa colabora con grandes bancos, fintechs globales y neobancos para eliminar revisiones manuales, reducir riesgos operativos y acelerar su expansión internacional con procesos sólidos y respaldados por evidencia. https://sphinxhq.com/

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Alexandre Berkovic

alex@sphinxhq.com

Cofundador y director ejecutivo de Sphinx