Crearon una plataforma que lleva el video al menú de los restaurantes y ya conquistan clientes en España y Uruguay

Como suele suceder en el mundo emprendedor, de una vivencia personal nació un proyecto. SkanIn es un ejemplo más. En 2025, los uruguayos Juan Pablo Varela y Pablo Balbuena, excompañeros de Universidad ORT, se encontraron para almorzar en un restaurante en Barcelona. Al pedir el menú, les llegó un PDF que no mostraba los platos ni aportaba información relevante. Ahí se dieron cuenta de que el momento más importante, cuando el comensal decide qué pedir, no estaba bien resuelto. De esa experiencia surgió SkanIn, una plataforma SaaS que convierte la carta de un restaurante u hotel en una galería de videos interactiva, donde se puede ver cómo son las opciones que ofrece cada menú. «El comensal escanea un código QR y ve cada plato en video, no en un PDF plano», comentó Balbuena, quien está detrás de la dirección comercial del proyecto.

Según los datos de la empresa, esta solución ha permitido que cerca de un 35% de los comensales de sus clientes sumara postres o tragos que antes no pedía, lo que se tradujo en un incremento de casi un 25% en el ticket promedio.

Para generar los videos, los emprendedores apelaron a los contenidos realizados por los restaurantes, por la startup o mediante inteligencia artificial (IA). «En algunos casos, tomamos fotos de los platos que hacen los restaurantes y con IA los transformamos en un video. En otro caso, como un restaurante de Castelldefels, el cliente cargó algunos videos y los subimos a la plataforma», explicó.

Si bien la plataforma nació con los videos como su principal funcionalidad, los emprendedores comprendieron que este rubro tenía más potencial. Por ello, transformaron SkanIn en una plataforma con más funcionalidades: es multilingüe, permite hacer pedidos e incluso pagar desde allí, sin tener que esperar la cuenta.

«Tenemos funciones para el comensal y también para la gestión del local como control de stock, reseñas, métricas y reportes financieros, y estamos por incorporar la opción de reservas», adelantó.

El efecto impacta directamente en la experiencia de cliente, ya que el mozo no tiene que tomar la comanda y puede dedicar más tiempo a saber qué necesita cada usuario. Incluso, como se abona por la plataforma, las mesas se despejan más rápido.

Juan Pablo Varela y Pablo Balbuena, cofundadores de SkanIn.

Clientela creciente

Estas ventajas hicieron que rápidamente, y tras una inversión de US$ 15.000 en el desarrollo tecnológico, SkanIn comenzara a captar la atención del sector. Los socios lanzaron el producto en mayo de este año y ya tienen 30 clientes, entre restaurantes, cafeterías y hoteles de Barcelona y, más recientemente, de Uruguay.

«El primero fue el Restaurante Marítimo en Barcelona y luego se sumaron otros en esa ciudad. En Uruguay tenemos varios que lo están probando, entre restaurantes y cafeterías, y ya confirmamos como cliente a La Corte, del chef Tomás Bartesaghi. El ritmo actual es de cinco restaurantes nuevos por mes y la meta es llegar a 70 a fin de año», señaló Balbuena.

Hoy, el modelo de negocio de la startup consiste en cobrar una suscripción con tres planes de US$ 39, US$ 69 y US$ 119 por mes, según el tamaño del local.

«Ahora abrimos empresa en Uruguay y estamos hablando con incubadoras porque nuestra idea es utilizar el país para expandirnos en Latinoamérica», cerró.