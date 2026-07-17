Son uruguayos, abrieron un restaurante de comida china y ahora su cadena desembarcará en Chile

La cadena de restaurantes de comida china Wantán, nacida en Punta del Este, inició un plan de expansión que la llevará a cruzar fronteras. A fines de este mes se instalará en Reñaca, en las afueras de Viña del Mar, Chile, país en el que planea abrir tres sucursales. Además, proyecta seguir ampliando su presencia en Uruguay.

En 2019, Christian Lewkowicz y María Laura Lussich decidieron crear un emprendimiento que les permitiera radicarse en Punta del Este, la ciudad donde querían vivir. Ella es dueña de un estudio de diseño y él se dedica al diseño y la producción de lentes, por lo que hace más de 20 años que viajan asiduamente a China. De niño, Lewkowicz vivió varios años en Perú, donde la gastronomía «chifa» —que fusiona la comida china con ingredientes y técnicas peruanas— tiene una fuerte influencia.

Al estudiar las oportunidades de negocio, la pareja se dio cuenta de que no existía una propuesta de este estilo en Punta del Este y decidió abrir una cantina en una esquina de la Parada 2.

La cocina quedó a cargo de chefs peruanos que llegaron de un restaurante chino de la localidad de Ica. Y todo empezó a funcionar, recuerda el emprendedor.

«La idea no era hacer una propuesta gourmet ni sofisticada en exceso. Queríamos ofrecer comida china rica, sencilla, accesible y con mucha identidad, en lugares con diseño, música, estética cuidada y una experiencia integral», explicó Lussich a El Empresario.

De local a cadena

El buen desempeño del local de Punta del Este despertó el interés del público por Wantán y comenzó a pedir la llegada de la marca a Montevideo. Así, en 2021 abrió su primer restaurante en Punta Carretas y luego sumó una sucursal en Carrasco.

Ese camino convirtió a Wantán en una cadena que actualmente registra un ritmo de crecimiento anual en su facturación cercano al 11%, con una media de 7.800 cubiertos mensuales. El ticket promedio es de US$ 22.

El consumo se distribuye un 60% en los locales y un 40% entre la modalidades de take away y delivery.

El restaurante de los uruguayos ofrece en su menú platos como wantán, camarón Bombay, chaumín de pollo, pollo chijaukay, carne mongoliana, chaufán y cerdo agridulce, entre otros, que se acompañan con cerveza y jugos.

Con el objetivo de potenciar el crecimiento del negocio, los emprendedores están trabajando en el desarrollo de productos congelados para una futura distribución, indicaron.

Además, planean abrir un nuevo local en Uruguay.

Propuesta gastronómica de Wantán. Gentileza: Wantán

Cruza fronteras

La expansión también cruzará fronteras. Cuando los emprendedores comenzaron a evaluar la internacionalización de la marca, se reunieron con amigos que viven en Chile para estudiar la viabilidad del negocio en ese país, y así nació una sociedad que llevará a Wantán a tierras trasandinas.

«La Isla» es el nombre del grupo que Lewkowicz y Lussich formaron junto a dos socios estratégicos locales —Mauricio Maurel y José Miguel Guerra— como plataforma para el crecimiento del restaurante en Chile y, eventualmente, en otros países.

Junto con ellos los uruguayos operarán los restaurantes de la marca en ese mercado. El plan contempla no franquiciar el negocio, ya que el objetivo es «crecer sin perder el control sobre la calidad y la experiencia de marca», explicaron.

«Para nosotros era importante no avanzar bajo un modelo de franquicia tradicional. Wantán es una marca muy cuidada, muy personal, y queríamos crecer con socios que entendieran el concepto y pudieran acompañar el desarrollo sin perder la esencia», subrayó Lewkowicz.

El emprendedor agregó que Chile ofrece un escenario atractivo para iniciar la expansión internacional de la marca por tratarse de un mercado «relativamente estable».

El primer local de Wantán en Chile abrirá próximamente en Reñaca, y el segundo lo hará en Santiago de Chile antes de fin de año. Según detalló el director de la empresa, la hoja de ruta para 2027 incluye la apertura de un tercer restaurante en Chile. La estrategia allí replicará el modelo desarrollado en Uruguay, con un primer local en un balneario del interior del país para luego ampliar sus operaciones a la capital.

Además, durante 2027 la marca prevé desembarcar en otro país de la región, aunque su director prefirió no revelar de cuál se trata.

Al reflexionar sobre el proceso de crecimiento de la cadena, Lewkowicz destacó que este se dio «de forma natural», sin forzar una expansión. Hoy Wantán analiza oportunidades en otros mercados, no solo de la región, sino también fuera de Sudamérica, finalizó.