Nuevo rincón para los amantes del sushi: el primer "handroll bar" de Uruguay se instaló en Carrasco

Una manera nueva de comer sushi arribó a Montevideo y Norimoto propone una experiencia única. El desafío del restaurante es resignificar la forma de percibir el famoso alimento de origen nipón y llevarlo a niveles culinarios más elevados.

Tras tres temporadas exitosas en Manantiales, el concepto «First Handroll Bar in UY» se instaló en la capital y propone disfrutar una comida elaborada con materias primas de calidad, entre ellas pesca seleccionada, arroz con secreto y algas como fuente de inspiración y excelencia.

«Apostamos volver al sushi tradicional de Japón; los comensales se ubican en una barra y pueden conversar con el itamae, un chef de sushi experto, que cuenta sobre los ingredientes, formatos posibles y muestra su preparación», detalló María García Calvo, socia fundadora de Norimoto.

«El recibimiento en Carrasco es increíble, los clientes que nos conocer vuelven a vivir la experiencia», subrayó. El espacio capitalino tiene 170 metros cuadrados (m2), que albergan el restaurante y la planta de elaboración, que se prevé —en el futuro— abastezca a nuevos locales.

Con ocho en Argentina y uno en EE.UU. (Miami), es momento de crecer también en Uruguay.

Norimoto trabaja con el concepto de First Handroll Bar in UY.

La casa está abierta todos los días desde el mediodía (hay opción de menú ejecutivo) hasta la medianoche y, sin importar la hora, los clientes pueden pedir sus preferidos cuando lo deseen.

Todo se elabora en el momento. No es necesario hacer reserva previa; se atiende por orden de llegada y la barra puede recibir hasta 18 comensales.

La propuesta puede acompañarse con vinos seleccionados o sake, bebida alcohólica japonesa elaborada a base de arroz.

Los dulces no faltan y uno de los recomendados se bautiza mochi, una masa rellena que se presenta en tres versiones: de matcha, lima y jengibre, y chocolate.

El equipo en Uruguay fue entrenado por el restaurante en locales de Buenos Aires y también por un chef ejecutivo. El resultado es un producto cuidado, una puesta en escena que vale la pena descubrir y una opción nueva para conocer el típico sushi de Japón.

Norimoto se instaló en el barrio Carrasco.