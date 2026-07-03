El clásico Ricardito desembarca en Argentina con primera exportación de 100.000 unidades

A dos años de que la empresa Chocolates Haas se hiciera con la icónica marca Ricardito, el tradicional postre uruguayo desembarcó en Argentina.

El producto, compuesto de merengue bañado en chocolate sobre una base de oblea y creado en la década de 1960, se había dejado de elaborarse en 2023 tras el cierre de la planta de Ricard, propiedad de Grupo Bimbo.

Al retomar la producción de Ricardito, Chocolates Haas siempre tuvo claro que el objetivo final era la internacionalización de la marca, recordó su director, Gerardo Lapetina. De hecho, la operación «significa reactivar el perfil exportador de la empresa tras más de una década», explicó.

Según el ejecutivo, la llegada de Ricardito a Argentina surge de una combinación de «nostalgia, oportunidad de mercado y un profundo compromiso con nuestra identidad».

«Cuando se anunció el cese de producción de Ricardito, en Chocolates Haas sentimos la responsabilidad de no dejar morir un clásico que está en el ADN de todos los uruguayos. Tras relanzarlo con nuestro chocolate puro y además libre de gluten, tuvimos una gran aceptación que nos demostró que la marca estaba más viva que nunca. El siguiente paso era la internacionalización y Argentina siempre fue un gran anhelo», indicó el director.

Lapetina señaló que la elección de ese Argentina como primer mercado fuera de fronteras responde tanto a la importante comunidad de uruguayos en ese país que consumen Ricardito, como a la preferencia que el producto despierta en el público argentino cuando visita el país.

Ricardito. Se vende en varios puntos en Buenos Aires.

Para concretar el arribo, Haas optó por un «importador estratégico de primer nivel» en el país vecino. «Es un gran jugador en el sector de golosinas que también maneja marcas muy reconocidas en Argentina, lo que nos da un respaldo enorme por su gran conocimiento del canal», comentó.

Argentina, el primer paso al exterior

La primera exportación salió de la planta de Haas en Uruguay y ya llegó a tierras argentinas. El envío incluyó unas 100.000 unidades, una cifra que, según Lapetina, crecerá en forma gradual.

«Vamos a evaluar de cerca la respuesta y aceptación del consumidor argentino, que es exigente y sobre todo golosinero por naturaleza, y a partir de eso daremos los siguientes pasos», precisó.

Según el director, en esta primera etapa concentrarán la venta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y su área metropolitana, a través «del canal tradicional y el más dinámico de las golosinas» en ese país, como los maxikioscos y las droguerías.

Una vez afianzado el producto en Argentina, la empresa buscará ampliar su portafolio de sabores (ver recuadro). «Ricardito es una marca con un poder afectivo y una recordación muy grande, lo que nos permite apalancar el resto de nuestros productos, que son espectaculares, como la línea 0 azúcar agregada, apta para diabéticos y líder en Uruguay», remarcó el principal de la empresa.

Además, para Lapetina, este paso de internacionalización es «la validación de que el proceso de rescate de la marca iniciado a nivel local cuenta con un enorme potencial en otros mercados», concluyó.