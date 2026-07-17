Así funciona RedNote, la aplicación comparada con Instagram que revoluciona el turismo en China

La competencia es feroz entre los fotógrafos en los lugares turísticos más populares de Pekín, incluido un lago pintoresco donde mujeres de túnicas tradicionales posan para luego compartir sus retratos en RedNote, la app de estilo de vida más popular de China.

La plataforma, cuyo nombre oficial en chino es Xiaohongshu, ha revolucionado la industria turística en el gigante asiático, donde los viajes domésticos están en auge y alcanzan niveles récord. Ahora, según reportes de prensa, se prepara para presentar su solicitud de salida a bolsa este año.

Su interfaz es similar a la de la red estadounidense Pinterest, pero a veces se la apoda «el Instagram chino», ya que los usuarios pueden publicar fotos, videos e incluso transmitir en vivo.

Los viajeros usan la app para descubrir nuevos destinos y planear sus itinerarios en lugares fotogénicos, como el lago en la zona histórica de Shichahai de la capital, una de las «visitas obligadas» donde Xiaohongshu atrae aún más visitantes.

Un lunes reciente, la fotógrafa Li Geng, de 18 años, estaba con su cámara ofreciendo sus servicios a los turistas que pasaban por allí, a quienes cobra 10 yuanes (US$ 1,47) por retrato.

A pocos metros de distancia, otros fotógrafos gritaban instrucciones a jóvenes vestidas con atuendos elegantes que levantaban los dedos en señal de victoria y posaban para la cámara.

De inspiración a quejas

Los viajes nacionales en China alcanzaron niveles récord el año pasado, informó la agencia de noticias Xinhua en marzo, con más de 6.500 millones de trayectos, aumento de más del 16%.

Mientras tanto, la base de usuarios de Xiaohongshu ha crecido a 350 millones de internautas activos mensuales, frente a 300 millones un año antes, reportó en mayo la plataforma de análisis de datos Qiangua.

La app ha impulsado negocios menos conocidos y ha atraído a multitudes de turistas a lugares poco convencionales como Zibo, una ciudad industrial en Shandong, luego de que sus brochetas de barbacoa marinadas y baratas se viralizaran.

Xiaohongshu es ahora el primer lugar al que «muchos viajeros jóvenes» acuden en busca de inspiración, dijo Ming Yii Lai, consultora senior de estrategia en Daxue Consulting.

Rednote.

La turista Mina Chen, quien visitaba la zona de Shichahai, había planeado todo su viaje a Pekín siguiendo las recomendaciones de otros usuarios de Xiaohongshu. «Ahora es indispensable (para mí)», dijo a esta estudiante de 20 años.

Los viajes impulsados por Xiaohongshu han causado problemas, como el turismo excesivo en lugares que se han vuelto virales y una dependencia excesiva de las empresas en el tráfico de la plataforma, explicó Lai.

Las publicaciones pagadas a blogueros gastronómicos «que alaban efusivamente a tiendas o destinos» también han generado quejas cuando sus recomendaciones resultan decepcionantes.

La app acaparó la atención mundial el año pasado cuando una propuesta del gobierno de Estados Unidos para prohibir TikTok hizo que los usuarios estadounidenses acudieran en masa a RedNote.

Además, ha sido noticia recientemente por sus preparativos para presentar de manera confidencial una oferta pública inicial en la bolsa de Hong Kong, según el Wall Street Journal, que señaló que su debut en el mercado podría ser a finales de 2026.

Las mujeres jóvenes de las ciudades más prósperas son la base de usuarios de la app, según Qiangua. Pero también está ganando popularidad entre los sinohablantes en países como Malasia y Singapur, y no solo entre las jóvenes.

Ernest Phua, un jubilado de Singapur, recurrió a Xiaohongshu para planear viajes a Cantón y Yunnan en China, buscando «estrategias de viaje» en mandarín para encontrar recomendaciones.

«Si queremos saber cómo es realmente la vida en China» y qué les gusta hacer, comer y visitar a los locales, «Xiaohongshu tiene mucho contenido», afirmó.

AFP