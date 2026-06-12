Massey Familia, el restaurante que nació en Argentina, cruzó el charco y hoy encanta al barrio Carrasco

Estar en Montevideo y sentirse en Buenos Aires. La propuesta de Massey Familia replica en Carrasco la experiencia que ofrece en el barrio porteño de Palermo.

El restaurante y bakery, fundado en 2019, es una creación de Roque Ureta y Pablo Massey. El éxito alcanzado en Argentina los impulsó a desembarcar de este lado del Río de la Plata con su apuesta.

La casa montevideana tiene unos 250 metros cuadrados, capacidad para 110 comensales y una cuidada puesta en escena de «estilo italiano». El espacio está aprovechado a la perfección y, desde una parte del salón, puede observarse la cocina, un espectáculo en sí mismo, porque ver a sus cocineros en acción se asemeja a una coreografía en la que reinan la velocidad y la precisión de movimientos.

Además de disfrutar del salón -ya sea en el sector de cafetería, bakery o restaurante- y la cuidada atención de su personal, quienes visitan Massey Familia también pueden llevarse sus delicias a casa. Pastas, empanadas o dulces pueden adquirirse en modalidad take away.

Las pastas, tal como ocurre en Palermo, son imperdibles. La carta permite conjugar formatos y sabores, y en este punto es conveniente escuchar la recomendación del personal; solo así sacará el mejor provecho a cada combinación.

El producto insignia de la casa es el «plato Michel», dos milanesas de lomo apanadas en panko, acompañadas con espagueti que pueden complementarse con diversas salsas.

«Todo lo que está en la carta se elabora en el local y además nuestra producción es diaria. Nuestras verduras son orgánicas y solo empleamos materias primas de excelente calidad», remarcó Ureta.

A la visita al restaurante y la opción de take away, la casa sumó ahora un servicio de catering para eventos familiares o empresariales. En piso superior hay un espacio ideal para celebraciones, aunque a partir de 15 comensales ya se puede llevar la atención y delicias de Massey Familia a domicilios particulares.

Massey Familia está ubicado en Eduardo Couture 6458; abre de martes a domingo de 9.00 a 00.00. Reservas: www.massey-familia-mvd.meitre.com.