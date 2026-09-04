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El País El Empresario

Restaurantes de hoteles captan público más allá de los huéspedes y se consolidan como negocios independientes

Con cocina de calidad e identidad propia, las propuestas se destacan entre las opciones gastronómicas uruguayas y se transforman en una unidad que aporta ingresos y posicionamiento a los complejos hoteleros.

Antonio Larronda
Antonio Larronda
04/09/2026, 04:00
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Restaurantes. Estos servicios lograron independencia y trascienen la propuesta hotelera.
Restaurantes. Estos servicios lograron independencia y trascienen la propuesta hotelera.

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