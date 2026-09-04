Restaurantes de hoteles captan público más allá de los huéspedes y se consolidan como negocios independientes
Con cocina de calidad e identidad propia, las propuestas se destacan entre las opciones gastronómicas uruguayas y se transforman en una unidad que aporta ingresos y posicionamiento a los complejos hoteleros.
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