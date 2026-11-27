Durante décadas, la publicidad buscó una idea capaz de hablarle a millones sin perder identidad. Una promesa, un tono, un color, una canción, un rostro. Algo que, aunque cambiara el canal o el formato, nos permitiera decir «esto es Coca-Cola», «esto es Mercado Libre», «esto es Cadbury».

Hoy, la ecuación se invirtió. La inteligencia artificial (IA) permite generar miles de versiones de una misma campaña. Cambia el texto según quién lo ve, la imagen por contexto y el producto según el historial de compra. Si cada consumidor recibe una versión distinta de la marca, ¿cuál es la verdadera?

Por qué personalizar

Una encuesta de McKinsey realizada en Estados Unidos en 2021 reveló que el 71% de los consumidores dijo que esperaba interacciones personalizadas y que el 76% se frustraba cuando eso no ocurría. La conclusión parece obvia: si podés mostrarle a cada persona lo que le interesa en el momento en que le interesa, deberías hacerlo.

Mercado Libre llevó esa idea a la vía pública. En Buenos Aires, junto a GUT, colocó carteles que usan IA para adaptar lo que muestran a lo que pasa en la calle. Si llueve, ofrecen un paraguas. El aviso es oportuno. Y cuando el peatón llega a su casa, ¿se acuerda del paraguas o de que en Mercado Libre encuentra lo que necesita en el momento justo?

Mil avisos, una idea

Jenni Romaniuk, del Ehrenberg-Bass Institute, distingue entre la forma de un elemento de marca y el uso que se hace de él. La botella de Coca-Cola puede ocupar todo el cartel o asomarse en una esquina. La reconocemos por su silueta. Si cada versión la cambia, el aviso vuelve a iniciar el trabajo de enseñarnos a reconocerla.

En India, para Diwali -una de las principales festividades del país-, Cadbury usó IA para que Shahrukh Khan, estrella de Bollywood y embajador de la marca, recomendara por su nombre un comercio cercano a quien veía el aviso. Así, los dueños podían generar su propio video y compartirlo en redes. Se crearon 130.000 avisos; cambiaba el negocio y se repetía el gesto. Por un momento, el almacén del barrio tenía al mismo embajador que Cadbury.

En Uruguay, Tienda Inglesa convirtió la sospecha que genera la IA en el centro de su campaña de aniversario. Una mujer paseaba delfines. Pingüinos trabajaban de mozos. La pregunta era «¿Esto es real o IA?». Entre tantas escenas imposibles, la cadena dejó claro qué podía creer el cliente: las promociones eran reales.

Límite es la confianza

Dejás unas cervezas en el carrito de una app y cerrás sin comprar. Al día siguiente te llega un video que imagina la noche que te perdiste. Eso hizo TaDa en México. La idea puede hacerte reír; también puede hacerte preguntar en qué momento dejar unas cervezas en el carrito se convirtió en material para un aviso sobre tu vida.

Antes de aprobar una campaña personalizada, yo pondría juntos dos avisos que la empresa pensó mostrar por separado. Es lo que puede pasar mañana en un grupo de WhatsApp. Si dos clientes comparan lo que recibieron, la marca tiene que poder explicar por qué les mostró cosas distintas y cumplir lo que le prometió a cada uno.

Después de la campaña, les mostraría el aviso con el logo tapado a quienes lo vieron. Les preguntaría de quién era y qué les prometía. Si alguien recuerda el paraguas y otro las zapatillas, pero los dos dicen «en Mercado Libre encuentro lo que necesito», la personalización reforzó la misma idea de marca. Si lo único que recuerdan es el paraguas, el aviso puede haber vendido paraguas. La próxima vez que llueva, ¿se van a acordar de buscarlo en Mercado Libre?

Una marca puede tener mil caras. Personalizar vale la pena cuando cada versión le habla mejor a quien la recibe y, entre todas, refuerzan la misma promesa.

Consultora en Comunicación Estratégica