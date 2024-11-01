Verónica García Mansilla es Country Manager de ATREVIA Uruguay y fundadora de Nueva Comunicación. Con más de 27 años de trayectoria, ha asesorado a algunas de las principales compañías de Uruguay y la región en comunicación estratégica, reputación, gestión de crisis y posicionamiento de liderazgo. Comenzó su carrera en el periodismo en La Nación, Revista Apertura y La Razón, fue productora de Bernardo Neustadt, Daniel Hadad y Marcelo Longobardi, y lideró las áreas de Comunicaciones Corporativas y Public Affairs de McDonald’s Argentina.