Lejos de morir, la cobertura de prensa se volvió más valiosa

Cuando las personas dudan de una información, ¿a dónde van a verificarla? No a Google. No a las redes. No a la inteligencia artificial (IA). Según el Digital News Report 2025 del Reuters Institute, el 38% acude primero a un medio de comunicación en el que confía. Los chatbots de IA quedaron últimos, con apenas el 9%.

Ante la duda, la gente vuelve a la prensa. Y eso lo cambia todo.

En un ecosistema saturado de contenido, la diferencia ya no está en hablar más; está en quién te avala. La confianza no se construye solo desde lo propio, sino desde el respaldo externo. Los números lo confirman: el 92% de los consumidores confía en la cobertura en medios independientes por encima de cualquier otra forma de publicidad, contra solo el 41% que elige la publicidad paga, según Nielsen. Por eso, una nota en prensa dejó de ser un impacto aislado para convertirse en un activo de reputación.

Hoy todos comunican: marcas, CEO, influencers. Y cuando cualquiera puede publicar, lo difícil ya no es tener voz, sino tener credibilidad. El 56% de los usuarios a nivel global está preocupado por no saber distinguir entre información verdadera y falsa, reveló el Reuters Institute. En ese contexto, aparecer en un medio serio no compite con el «ruido»; lo filtra.

Durante mucho tiempo, la nota de prensa fue tratada como un fin. Ese modelo quedó viejo. Hoy, en realidad, es el comienzo. El 81% de los consumidores investiga más sobre una marca luego de leer cobertura editorial o de terceros, y el 85% tiene en cuenta las menciones en medios al momento de decidir una compra, de acuerdo con datos de 2024 de Invoca y Marketing Insider Group.

Las marcas que entienden esto no usan la cobertura mediática como un impacto aislado. La convierten en contenido, argumento comercial y respaldo. La amplifican en redes, la integran en presentaciones y la transforman en conversación.

¿Por qué vale más hoy lo publicado en un medio? Porque valida. No es lo mismo que una empresa diga que es líder a que un medio independiente lo afirme. Más del 70% de los consumidores confía más en una marca cuando la ve en medios creíbles, según estudios internacionales. Esa diferencia no la compra ningún presupuesto de marketing.

Una nota obliga a sintetizar, jerarquizar, ordenar y encontrar el mensaje clave. Ese ejercicio tiene valor en sí mismo y construye reputación y amplificación en otros medios con el tiempo. El 67% de los compradores afirma que la cobertura en medios los hace más propensos a considerar una marca. No es un impacto, es un activo que se acumula.

Hay otra razón para darle relevancia a la prensa, y es la más nueva de todas: los motores de IA citan lo que los medios dijeron de cada marca o empresa, no lo que ellas publican o dicen de sí mismas. Buscan fuentes externas, independientes y creíbles. Y ahí es donde aparece la prensa.

Un análisis de más de 25 millones de enlaces en respuestas de ChatGPT, Claude y Gemini mostró que el 84% de las citas de IA provienen de medios independientes. El contenido pagado o de marca representa apenas el 0,3%.

Si tu marca no aparece en los medios que la IA lee, no figura en las respuestas que esta da. Y eso es un problema de visibilidad con consecuencias de negocio reales.

Verónica García Mansilla. Leonardo Mainé

Pensemos en dos empresas que logran cobertura en el mismo medio. Una lo celebra y sigue adelante. La otra lo ve como una plataforma y convierte esa nota en contenido para redes y comunicación interna, en material para equipos comerciales, en base para posicionamiento en SEO y motores de IA, y en storytelling de marca.

La diferencia no está en la prensa, sino en la estrategia en la que esa nota se enmarca. El 38% de los equipos de comunicación ya basa su estrategia principalmente en la cobertura en medios, según el 2025 Comms Report.

Los casos lo confirman. Airbnb creció sin depender de publicidad masiva; la prensa amplificó su historia y el boca a boca hizo el resto. Mercado Libre construyó su credibilidad a partir de la cobertura mediática en una región donde el e-commerce no era confiable, y convirtió esa narrativa en reputación.

¿Cómo no desperdiciar una nota publicada? Dejando de medir solo apariciones, porque lo que importa es qué conversaciones genera. Integrándola al ecosistema digital. Pensándola como contenido y no como hito, y activando a las personas, porque la amplificación más poderosa muchas veces viene de los propios protagonistas.

La nota de prensa no perdió valor. Perdió su rol como final de la comunicación para convertirse en el punto de partida. Y en la era de las fake news, es lo que le da legitimidad real a la información.

Las redes te hacen visible. La prensa decide si sos creíble. La IA te recomienda. No alcanza con decirlo; alguien más tiene que creerlo.

Consultora en comunicación corporativa