LinkedIn no es la vida real, pero define reputaciones

Cuando se habla de marca personal, muchos invierten en LinkedIn, que amplifica la visibilidad. Pero en 2026, el poder de influencia directiva ya no se juega solo ahí. Se está desplazando hacia espacios más privados: microplataformas donde el impacto no se mide por alcance, sino por confianza, recurrencia y calidad de la conversación.

La primera impresión ya no ocurre cuando entrás a una sala. Se genera cuando alguien busca tu nombre. Hoy, antes de una reunión o una propuesta, alguien ya te buscó. Y en esa búsqueda se formó una percepción sobre quién sos.

Durante años, la reputación se construyó en la interacción directa. Actualmente, gran parte se define antes. En el pasado cercano, trabajar la marca personal era un ejercicio de visibilidad. Esa mirada hoy quedó corta.

La comunicación dejó de ser escasa para volverse abundante. Y cuando todo abunda, pierde valor lo que no se diferencia. La visibilidad ya no alcanza. La confianza dejó de ser solo institucional; ahora es también personal.

Más del 80% de los decisores B2B revisan perfiles de LinkedIn antes de tomar decisiones, y el contenido creado por personas genera hasta el doble de interacción que el corporativo.

La conclusión es incómoda: muchas veces, la primera impresión ya no la da una marca; la da una persona. Pero la marca personal no se construye por volumen de contenido, sino por coherencia, claridad en lo que se representa y consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. La visibilidad sin respaldo pierde peso.

Mientras todos compiten por visibilidad en espacios abiertos, el poder de influencia —especialmente entre C-Levels— empieza a moverse hacia entornos más pequeños, privados y con más contexto. Microplataformas donde la lógica cambia: no es contenido para mostrarse, es conversación para decidir. Ahí se validan ideas, se recomiendan proveedores y se contrastan opiniones. Se consume en público, pero se decide en privado.

Estos espacios pueden tomar distintas formas: comunidades cerradas, redes por invitación o círculos ejecutivos como International Women’s Forum o Young Presidents’ Organization. En todos los casos, el impacto no se mide por alcance, sino por confianza.

Esto no reemplaza a LinkedIn; lo complementa. LinkedIn sirve para visibilidad y descubrimiento. Estos espacios construyen relación, validación y decisión, porque en un mundo donde todos pueden decir algo, la diferencia no está en hablar, sino en cómo sos leído.

LinkedIn.

En Uruguay, este fenómeno llegó más tarde, pero se está acelerando. El posicionamiento de líderes ya incide en variables clave: confianza, atracción de talento, interés de inversores y generación de demanda.

En América Latina, casos como Marcos Galperin, Martín Migoya o Eduardo Costantini muestran cómo la marca personal puede potenciar el negocio. Pero también se ve lo contrario: perfiles activos sin foco, mensajes correctos pero intercambiables. Y eso tiene un costo: cuando todos dicen lo mismo, nadie queda en la mente de nadie.

En un contexto donde la reputación puede explicar hasta el 50% del valor de una compañía, la forma en que un líder se muestra —o decide no mostrarse— deja de ser un asunto personal para convertirse en un activo del negocio.

Por eso la marca personal dejó de ser un complemento. Se volvió estratégica. Como dijo Jeff Bezos: «Tu marca es lo que dicen de vos cuando no estás en la sala».

El desafío ya no es estar. Es cómo y dónde estar. Porque la confianza no se declara; se construye.

Verónica García Mansilla

Consultora en comunicación corporativa, public affaires y marketing personal