El capítulo Uruguay del International Women’s Forum se inició con 25 mujeres líderes de destacada trayectoria

Veinticinco uruguayas de destacada trayectoria profesional, sólida formación académica y reconocidas líderes en sus áreas de acción, inauguraron el capítulo Uruguay del International Women’s Forum (IWF), organización que promueve el liderazgo, fortalece redes de colaboración y procura generar impacto en la sociedad.

Con apoyo especial de la Global Board Member y ex Presidenta del capítulo de Chile, Drina Rendic, se realizó la búsqueda de uruguayas que se ajustaran a los requisitos de IWF. Notoriedad, referencia y valoración por sus carreras profesionales e integralidad fueron algunos de los aspectos de los C.V. que se enviaron—y aprobó— IWF.

Magdalena Alonzo, Inés Arrospide, Florencia Beyhaut, Andrea Bellolio, Carla Barboza, Paula Brugnini, Verónica Burstin, Macarena Caldeyro, María Noel Coates, Carla Cuomo, Carolina De Cunto, Florencia De los Santos, Ximena Fernández, Ximena Fossati, Verónica García Mansilla, Carolina Lecueder, Patricia Marques, Natalia Moris, Beatriz Ponce de León, Mariana Píriz, Eliana Ribeiro, Maite Riveiro, Fernanda Rospide, Sabrina Sauksteliskis y Karina Tucuna son las socias fundadoras del capítulo local.

La reunión inaugural se realizó en Piso 40 de WTC. DELFI

El origen. “Tras la apertura en Perú (2024) y Brasil (2025) la economista uruguaya Gabriela Clivio, miembro de IWF Chile, me contactó para presentarme a la IWF Global y asumir el rol de desembarcar y presidir el capítulo en Uruguay”, recordó Andrea Bellolio.

Luego de un año de trabajo, se conformó un directorio ejecutivo que planifica realizar este año dos foros en Montevideo, enfocados en innovación, transformación digital y liderazgo, con el objetivo de generar conocimiento aplicado y fortalecer el vínculo con la academia. “Además tenemos previsto año a año, apoyar con nuestra gestión a una organización de la sociedad civil, para impulsarla y posicionarla”, agregó Bellolio.

Al decir de Paula Brugnini, Gerenta de ventas de El País, “Ser parte del International Women’s Forum Uruguay no es solo integrar una red de mujeres líderes; es formar parte de un espacio donde la experiencia se transforma en impacto. Lo valioso no es únicamente quiénes somos, sino lo que construimos juntas: conversaciones de alto nivel, miradas diversas y un compromiso real con influir positivamente en la sociedad”.

“Es un lugar que desafía, eleva y obliga a pensar en cómo devolver —desde tu lugar— todo lo que has recibido. Y eso dentro de un círculo muy potente de mujeres que saben cómo lograrlo”, enfatizó.

A su turno, Patricia Marques, Socia de Departamento Tributario y Legal PwC, socia a cargo de Diversidad e Inclusión, dijo: “Integrar IWF es una oportunidad de aprender y aportar. El capítulo Uruguay está compuesto por mujeres de diferentes trayectorias y experiencias, un grupo que puede generar ideas, discusiones y acciones para mejorar cada una de nosotras, nuestra sociedad, preparar a las próximas generaciones para el futuro y potenciar el liderazgo femenino”. “Formar parte de una red global integrada por mujeres referentes amplía la visión, y da acceso a conversaciones y soluciones que aportarán para enfrentar los desafíos de nuestro país”, subrayó Marques.

Paula Brugnini, Andrea Bellolio, Verónica García Mansilla y Mariana Píriz. DELFI

En el mundo. En mayo habrá un Congreso en Londres y más de 600 mujeres, provenientes de 36 países, analizarán temas vinculados a alianzas internacionales y su impacto en la cooperación; desafíos estructurales en salud mental, justicia y equidad de género; paradigmas de liderazgo; innovación tecnológica en el ámbito financiero; además de los cambios socioculturales que impulsan la digitalización y la sostenibilidad.

“Uruguay estará en el mapa y generaremos un think tank con expertas para analizar situaciones de la sociedad basada en evidencia y experiencia y reflejarlo en foros y encuentros”, adelantó la presidenta.

IWF, un foro con notoriedad y liderazgo en el mundo

El International Women’s Forum (IWF) es una red global que se fundó en 1974. Reúne a mujeres líderes de múltiples disciplinas, con miras a promover el liderazgo, fortalecer redes de colaboración y generar impacto en la sociedad.

En IWF no existe un sistema de ingreso por pago de membresía, sino que las aspirantes son presentadas y evaluadas, tras un riguroso procedimiento de admisión de la IWF Global.

La organización define a sus integrantes como “mujeres de perfil bajo, pero con alto impacto en su quehacer”. Al mismo tiempo son profesionales que se han labrado su reconocimiento por mérito propio.

Treinta y seis países conforman la organización que acaba de estrenar su capítulo en Uruguay. Solo en Estados Unidos, por ejemplo, cuenta con 40 foros en 35 estados. Su alcance permite que una interacción directa con cada región, generando un importantísimo contacto entre diferentes disciplinas.

Andrea Bellolio, presidenta de IWF. DELFI

Líder del desembarco de IWF y primera presidenta del capítulo Uruguay

La primera presidenta del capítulo Uruguay del International Women´s Forum es Andrea Bellolio. Nacida en Chile, hija de madre uruguaya y padre chileno, es Licenciada en Comunicación por la Udelar, cuenta con un posgrado en Negocios Internacionales ORT, una Maestría en Comunicación Institucional y Empresarial en la Autónoma de Barcelona y dos Certificaciones de la Escuela de Negocios de Harvard en Manejo de Juntas Directivas de Organizaciones sin Fines de Lucro y Recaudación de Fondos. Trabajó 15 años en la embajada de Chile en Uruguay, fue Representante Internacional para Aldeas Infantiles en el Argentina, Brasil, Chile, Uruguay Paraguay; Directora Ejecutiva de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU); Directora Ejecutiva del Programa Sembrando de Presidencia de la República y hoy lidera operaciones corporativas en una empresa de viajes internacionales.