Colegios privados avizoran una caída del sector, menos inversión y demanda de personal

El sector de colegios privados uruguayos es pesimista respecto al futuro del negocio. Los empresarios anticipan una caída de la actividad en los próximos 12 meses, junto con una reducción de las contrataciones y de la inversión.

Las conclusiones surgen del Monitor de Sectores Productivos, elaborado por Opción Consultores en base a encuestas a cinco directores y gerentes del rubro.

Según el informe, el 100% de los empresarios espera que el sector se contraiga en los próximos 12 meses. El 20% estima que la caída será de entre 0% y 4%, otro 20% indica que se ubicará entre 4% y 6%, mientras que el 60% cree superará el 6%.

Este escenario adverso afectaría las inversiones, ya que el 80% de los directores y gerentes prevé una disminución. En tanto, el 20% restante considera que no habrá cambios.

Una perspectiva similar surge respecto a la demanda de mano de obra, ya que el 80% de los consultados espera una reducción y el 20% restante no prevé variaciones.

La situación económica del país -que el 80% de los encuestados considera que será neutra y el 20% proyecta como negativa-, junto con la rentabilidad del negocio, contribuye al panorama adverso que vislumbran los colegios privados.

Al analizar los márgenes del negocio, el 40% de los directores y gerentes los califica como negativos, otro 40% los considera neutros y solo el 20% los valora positivamente. Entre los aspectos que impactan en las condiciones de rentabilidad, los consultados mencionan la baja natalidad, el desplazamiento urbano hacia el este y una mayor competencia.

La caída de los nacimientos y su efecto sobre la matrícula aparece como una tendencia dentro del sector. En paralelo, los empresarios identifican nuevas exigencias de los consumidores, como una mayor calidad académica, una propuesta educativa integral, formación en valores, extensión horaria, contención y seguridad.

Finalmente, señalan la planificación financiera, la investigación de mercado y la planificación estratégica como las áreas clave para impulsar el desarrollo a futuro del sector.