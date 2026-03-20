Cadena uruguaya BBC Burguer & Sushi invierte US$ 280.000, abre en Punta del Este y prepara su llegada a Argentina

BBC Burger & Sushi, la cadena uruguaya de restaurantes, anunció una inversión de unos US$ 280.000 para la apertura de su séptimo local.

La empresa, que nació en 2018 en Las Piedras, Canelones, de la mano de Mauro Fernández y Mateo Pérez, llegará este mes a Punta del Este, un destino al que buscaba desembarcar desde hace dos años, confirmó Fernández a El Empresario.

«Punta del Este nos seduce desde hace mucho. Habíamos negociado la temporada pasada por otro local, pero no se concretó. Como queríamos abrir en el lugar adecuado, en la locación perfecta, preferimos esperar hasta que apareciera. Y, luego de más de un año de búsqueda, finalmente a inicios de marzo apareció el adecuado», explicó.

La nueva sucursal -cuya apertura está prevista para el viernes 29 de marzo- está ubicada en la reconocida avenida Pedragosa Sierra casi San Ciro. «Es donde tenemos que estar, en el Boulevard Gourmet», remarcó Fernández.

Además de la ubicación, el espacio también responde a las necesidades de los creadores. A su entender, es un restaurante «grande, como los que tenemos, con una capacidad para 170 personas».

Hamburguesa. Si bien aún es su principal producto, creció mucho el sushi. Foto: Gentileza BBC Burger & Sushi

«Ahí brindaremos una propuesta idéntica a la de los otros locales de BBC, con hamburguesas, sushi, barra de tragos, pokes, chivitos, milanesas y una selección de vinos uruguayos. Buscamos ofrecer una propuesta muy amplia para toda la familia y grupos de amigos, porque va mucha gente a festejar cumpleaños, despedidas y otras actividades grupales, y queremos que cada uno tenga una opción que le guste. La variedad es lo que nos da mucha fuerza», argumentó. Y, si bien la hamburguesa era su plato original, el cofundador explicó que poco a poco el sushi ha ido ganando protagonismo. «Hoy, el fuerte en ventas depende de cada local. En el interior, la hamburguesa es más importante, pero en Montevideo es el sushi. Sin embargo, la tendencia en todos los locales es hacia el sushi», aseguró Fernández.

Una vez en funcionamiento, el nuevo local empleará a unas 30 personas en forma directa en temporada alta, mientras que en invierno la cifra se ubicará entre 15 y 20. En total, entre sus seis locales, hoy la empresa genera 120 puestos de trabajo.

La sucursal funcionará de lunes a viernes de 19:00 a 01:00, mientras que los fines de semana sumará el horario del mediodía, de 12:00 a 16:00. Contará con delivery propio, además de presencia en las plataformas de envíos.

El nuevo modelo

Hoy, BBC cuenta con seis locales: uno en Las Piedras (el originario del proyecto), tres en Montevideo, uno en Canelones y otro en la ciudad de Durazno. De estos, cuatro son propios (Las Piedras, Pocitos, Costa Urbana Shopping y Parque Rodó) y dos operan bajo el formato de franquicias (Durazno y Brazo Oriental).

Para la nueva apertura, los socios optaron por un nuevo modelo de negocios: un local propio con inversores externos.

«Lo abrimos nosotros, pero la financiación es a través de una ronda de inversión. Somos cuatro inversores, todos uruguayos y algunos que conocen del rubro gastronómico. Otro es la firma experta en franquicias Sur Plus. La diferencia con las franquicias es que acá vamos a operar el local», indicó.

En cuanto a facturación, en 2025 BBC registró un incremento del 20% respecto al ejercicio anterior. «Año tras año tenemos metas de crecimiento de un 20% anual, y las venimos cumpliendo. En cuanto a visitas, el año pasado, atendimos a más de 300.000 clientes», destacó.