Gorilla'z, pan de hamburguesa uruguayo atrae a marcas internacionales, invierte US$ 200.000 y triplica producción

Hacer el mejor pan de hamburguesa desde Uruguay. Con esa premisa como norte, en 2021, nació Gorilla’z Pan, una empresa uruguaya especializada en este producto que atrajo a marcas locales e internacionales.

Ese año, tras un crecimiento sostenido, anunció una inversión de US$ 200.000 para mudarse a un nuevo local, triplicar su producción, ampliar el portafolio y llegar a más mercado. «En el nuevo espacio podremos incrementar la producción por tres, o incluso más», aseguró Facundo Piccardo, cofundador de la marca junto a Marcos Carrión.

La inversión se destinará a acondicionamiento del nuevo local, que triplica en tamaño al actual, y a maquinaria. El objetivo, indicaron, es pasar de generar entre 200.000 y 250.000 panes mensuales a un piso de producción que puede crecer por tres o más. «Hoy estamos en 10.000 panes por día. En el nuevo espacio podemos llegar a 30.000, y eventualmente a 40.000 o 50.000 diarios, al sumar más turnos -hoy trabajamos con uno- si el mercado lo demanda», explicó Piccardo.

Si bien la capacidad instalada permitirá triplicar la producción o incluso más, el objetivo para este año es solo duplicar el volumen actual. Esto se debe a que la empresa maneja un crecimiento «sano» que va en línea con los planes de aperturas de nuevas sucursales de sus clientes y el ingreso al consumidor final. «Siempre hemos crecido de forma consciente. Respetamos los tiempos y procesos», señaló Carrión.

Pan de Hamburguesas. Es su principal producto de Gorilla'z Pan, representa un 95% de la facturación. Foto: Gentileza Gorilla'z Pan

Además de multiplicar la producción, la nueva planta también trae consigo otro objetivo: desarrollar nuevos productos. Hoy Gorilla’z Pan concentra un 95% de su facturación en pan de hamburguesa -con tres líneas en desarrollo: clásico, papa y desarrollos especiales-, pero también produce pan sanguchero estilo catalán y pan de viena. Con la nueva planta, podrán innovar y evaluar nuevos productos. «Esta mudanza nos permitirá explorar nuevas líneas. Si un cliente tiene una necesidad como focaccia, pizzas, ahora se la podremos resolver. Hay mucho para desarrollar», dijo Carrión.

Gastronomía y retail

Hoy Gorilla’z pan abastece entre 120 y 150 clientes activos, principalmente hamburgueserías, pero también locales gastronómicos y hoteles. Entre otros, tienen a las locales Burger Time, HDP Smash Burgers, The Burger Vilas y Garage Burger, y desde fines de 2025 sumaron las internacionales Dean & Dennys y Weiss Burgers.

Pan Catalán. Con la nueva inversión, Gorilla'z Pan podrá sumar otros productos a su propuesta. Foto: Gentileza Gorilla'z Pan.

Si bien su principal negocio se concentra en Montevideo, también tienen clientes en el Interior del País, en Canelones, Rocha, Fray Bentos, Carmelo y Tacuarembó. «Buscamos acompañar el crecimiento de la cultura hamburguesera en todo el país», aseguró Carrión.

A los locales gastronómicos, este nuevo paso estratégico incluye ir por el retail. Hoy, para venta al público, sus productos solo están disponibles en Del Campo, pero los emprendedores adelantaron que están en «tratativas avanzadas» con Grupo Disco para ingresar una vez concretada la mudanza. «Estaban a la espera de que ampliáramos la capacidad. La intención de ambas partes es trabajar juntos», aseguró Piccardo.

En el presente, la empresa genera 18 empleos directos en planta, y otros tantos indirectos vinculado a logística, estudios contables, jurídicos y marketing. «En total, somos unas 25 personas en el ecosistema de Gorilla’z pan», concluyó Carrión.