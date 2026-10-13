Veterinario explica: “Cuando un gato se acerca con la cola levantada es un signo de que viene en son de paz”

Los especialistas explican que los gatos son capaces de comunicarse de diversas maneras, incluso sin emitir sonidos, mediante sus movimientos, posturas o hábitos cotidianos.

Comprender estas señales es clave para interpretar su comportamiento y sus necesidades, según lo planteado por el veterinario Carlos Gutiérrez, quien señala: “Cuando se acercan con la cola levantada, eso es un signo inequívoco de que vienen en son de paz, de que vienen, por ejemplo, a saludarte”.

Según argumenta el profesional en un artículo publicado por El Tiempo, y replicado por La Nación, la forma en que estos animales se acercan a las personas y los hábitos que mantienen pueden revelar más información de la que muchos dueños imaginan.

Sus hábitos, el descanso y la posición de su cola

La observación analítica de los comportamientos de este tipo de animal se vuelve una herramienta fundamental para comprender sus gustos y necesidades según lo planteado por el profesional.

Por un lado, puntualiza que un animal que busca generar instancias de juego al acercarse a personas muestra patrones de actividad habituales, por lo que su repentino rechazo es una característica a tener en consideración.

Gato doméstico de pelaje gris en primer plano. Foto: Canva.

Algo similar ocurre con su descanso. Dormir en la misma habitación o acomodarse cerca de su cuidador, muestra la confianza del felino con el entorno.

Por otro lado, en caso de que su cola se ubique hacia arriba pero su punta adquiera una especie de curva, similar a la forma de un signo de interrogante, el especialista explica que se puede tratar de un gesto vinculado a la curiosidad del animal por lo que está aconteciendo en ese momento.

Cómo analizar las conductas de un gato según los expertos

El profesional aclara que se debe tener en cuenta que no todos los animales expresan su cercanía de la misma manera. Esto se puede reflejar mediante caricias o la simple compañía del animal, mientras que otros prefieren mantener distancia y acercarse en momentos particulares.

Gato anaranjado recostado en un sillón junto a su dueña. Foto: Canva.

En ese contexto, se debe enfocar en las actividades o comportamientos habituales del animal. Un cambio repentino en las conductas habituales del felino podría motivar una revisión del entorno donde se encuentra o, en casos más específicos, una consulta con un veterinario.