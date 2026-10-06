¿Por qué tu perro tira de la correa al pasear? Especialistas advierten sobre los hábitos en el hogar

Los tirones constantes, los ladridos imprevistos y la alteración general pueden convertir el paseo diario con la mascota en una verdadera batalla campal. Sin embargo, este tipo de reaccionamiento no surge necesariamente al atravesar la puerta de calle.

Según el adiestrador canino Víctor Mañero, la conducta de los animales durante la caminata suele ser la consecuencia directa de la dinámica y el nivel de exigencia que se vive puertas adentro.

De acuerdo con el especialista, las tensiones al momento de salir están estrechamente ligadas al grado de ansiedad y estrés con el que la mascota llega a ese instante. La permisividad excesiva, la falta de pautas de convivencia claras en el hogar y un entorno familiar sobrecargado de afecto sin contención terminan influyendo en el comportamiento del perro, que muchas veces aguarda la salida con una desesperación desmedida por abandonar la casa.

Las causas detrás del estirón de correa

El problema no responde a una única causa. En declaraciones brindadas al pódcast Lopez and Lopez, el adiestrador profundizó en que los tirones de correa pueden derivar tanto de una mala preparación previa al paseo como de estados emocionales más complejos, entre los que destacan el miedo, la excitación acumulada, la falta de adiestramiento previo, el propio ambiente urbano o experiencias previas traumáticas.

Perro Foto: Freepik

A su vez, el vínculo con la familia resulta determinante. Mañero sostiene que los perros perciben con agudeza las emociones de quienes los cuidan. Sensaciones como el agotamiento, el nerviosismo o la tristeza del dueño se trasladan al animal, afectando directamente la interacción en la vía pública.

Por esta razón, cuando los patrones de tensión se vuelven reiterativos, se vuelve fundamental recurrir a la consulta con un profesional del comportamiento canino para identificar la causa de origen de forma personalizada.

Perro Foto: Freepik

Pautas claras y estímulos positivos en lugar de sanciones

Para encauzar estas situaciones, los educadores caninos remarcan la importancia de erradicar los castigos, ya que lejos de solucionar el problema, pueden empeorar la actitud del animal y deteriorar la confianza. La alternativa radica en establecer reglas estables, rutinas predecibles y recurrir al refuerzo positivo cada vez que la mascota adopte la conducta esperada.

Finalmente, se recuerda que la caminata debe brindarle al perro la oportunidad de explorar, olfatear su entorno y moverse con cierta soltura.

Ante la persistencia de alteraciones o comportamientos compulsivos durante la marcha, el camino siempre debe ser el análisis del origen del problema antes de aplicar cualquier método de corrección.

En base a El Tiempo/GDA