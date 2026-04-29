¿Sentís que hay tensión entre ustedes? Guía para interpretar las señales del lenguaje corporal

No siempre hace falta una confesión directa para que algo pase entre dos personas. A veces, lo más evidente es justamente lo que no se dice. La llamada tensión sexual funciona en ese terreno ambiguo: una mezcla de atracción, expectativa y señales sutiles que se cuelan en la interacción y los vínculos diarios.

Lejos de ser un fenómeno inmediato, suele construirse de a poco. Puede empezar con una conversación que se alarga más de lo necesario, con cierta incomodidad agradable o con una atención especial que no aparece con otras personas. No es necesariamente evidente, pero se siente.

Gran parte de esta dinámica se expresa sin verbalizarse. El lenguaje corporal juega un papel clave: cuerpos que se orientan uno hacia el otro, distancias que se acortan sin razón aparente o movimientos que buscan coincidir.

Las miradas también dicen mucho. No se trata solo de mirar, sino de cómo: sostener la mirada unos segundos más, desviar con cierta timidez o repetir ese gesto varias veces puede marcar una diferencia.

Otro rasgo frecuente es el contacto físico leve, ese que puede justificarse como accidental, pero que se repite. Un roce, una cercanía innecesaria o un gesto que, fuera de contexto, pasaría desapercibido, pero que en ese vínculo adquiere otro peso.

Cita romántica. Foto: Freepik.

Más allá de lo visible, hay una dimensión interna difícil de disimular. La presencia de la otra persona puede alterar el estado habitual: generar nervios, acelerar el pulso o provocar una especie de alerta constante.

También aparece una atención sostenida. Pensar en ese encuentro, anticipar el próximo o prestar más atención de lo normal a lo que hace o dice son señales de que algo está en juego.

Curiosamente, muchas veces quienes rodean a las personas involucradas perciben esta tensión con mayor claridad. Comentarios, bromas o miradas cómplices suelen aparecer cuando la conexión resulta evidente desde afuera, incluso si quienes la viven todavía no la nombran.

La tensión sexual no siempre desemboca en una relación ni en una acción concreta. Puede quedarse en ese terreno intermedio, donde lo importante no es lo que sucede, sino lo que podría suceder. Entenderla no implica necesariamente actuar sobre ella, pero sí permite leer mejor esas situaciones en las que, aunque nadie lo diga, algo claramente está pasando.

Con base en El Tiempo/GDA