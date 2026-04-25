Las charlas cotidianas, incluso las más triviales, pueden mejorar el bienestar y la conexión social

Evitar hablar con un vecino en el ascensor o esquivar conversaciones breves en el trabajo es una conducta frecuente. Sin embargo, estas interacciones cotidianas, a menudo consideradas incómodas o poco interesantes, podrían tener un impacto positivo en el bienestar y la conexión social.

Una investigación de la Universidad de Michigan, difundida por la Asociación Americana de Psicología y citada por Europa Press, analizó cómo las personas perciben y experimentan conversaciones sobre temas considerados aburridos. Los resultados muestran que, en muchos casos, estas charlas son más gratificantes de lo que se anticipa.

Expectativas que no siempre se cumplen

El estudio, publicado en Journal of Personality and Social Psychology, incluyó nueve experimentos con un total de 1.800 participantes. En ellos se evaluó cómo las expectativas previas influyen en la experiencia real de una conversación.

Dos personas charlando Foto: Freepik

Según explicó la autora principal, Elizabeth Trinh, “tendemos a suponer que, si un tema suena aburrido, la conversación también lo será. Pero eso no es lo que la gente experimenta en realidad”. Los resultados evidenciaron que las personas suelen subestimar tanto el interés como el disfrute que pueden generar estos intercambios.

Antes de conversar, los participantes debían anticipar cuánto disfrutarían hablar sobre distintos temas. Entre ellos se incluyeron asuntos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, libros de no ficción, la bolsa de valores, gatos o dietas veganas. En otros casos, se propusieron temas percibidos como poco atractivos, como matemáticas, cebollas o Pokémon.

Posteriormente, mantuvieron conversaciones con amigos o desconocidos, tanto de manera presencial como en línea, y evaluaron la experiencia. De forma consistente, los resultados mostraron que el nivel de satisfacción posterior fue mayor al esperado inicialmente.

El valor de la interacción

Uno de los hallazgos centrales del estudio es que el disfrute de una conversación no depende tanto del tema como de la interacción en sí. Incluso cuando ambas personas coincidían en que el asunto era poco interesante, la experiencia resultaba más positiva de lo previsto.

“Lo que realmente impulsa el disfrute es la interacción”, señaló Trinh. “Sentirse escuchado, responderse mutuamente y descubrir detalles inesperados sobre la vida de alguien puede hacer que incluso un tema trivial tenga sentido”.

Amigos conversando al aire libre. Foto: Freepik.

Efectos en la vida cotidiana

Los resultados también apuntan a que evitar este tipo de intercambios puede reducir oportunidades de conexión social. Las relaciones interpersonales, incluso en su forma más breve, están asociadas con el bienestar y con una menor sensación de aislamiento.

En este sentido, pequeñas conversaciones —como hablar con un compañero en una pausa laboral o con un vecino en el ascensor— pueden aportar beneficios más allá de lo que se supone.

Como recoge Europa Press, “si dejamos de hablar con un compañero de trabajo en la máquina de café, con un vecino en el ascensor o con un desconocido en un evento, podríamos estar perdiéndonos pequeños momentos de conexión”. Incluso los intercambios más simples pueden resultar más valiosos de lo esperado en la vida diaria.

En base a El Tiempo/GDA