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Aromaterapia para dormir mejor: tres esencias naturales que ayudan a relajarse y mejorar el descanso

El uso de aceites esenciales como lavanda, manzanilla y sándalo puede favorecer el sueño al reducir el estrés y la ansiedad, en el marco de una rutina nocturna más relajante.

El País
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20/04/2026, 19:00
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Los aceites esenciales deben venir en pequeñas cantidades y en frascos color caramelo. Foto: Shutterstock

Dormir bien es fundamental para la salud física y mental, pero no siempre resulta fácil. El estrés, la ansiedad y algunos hábitos cotidianos pueden afectar la calidad del descanso y dificultar que el sueño sea realmente reparador.

Frente a este escenario, la aromaterapia aparece como una alternativa natural cada vez más utilizada para mejorar el descanso. Se trata de una técnica que emplea aceites esenciales extraídos de plantas, cuyos aromas actúan sobre el sistema nervioso y contribuyen a relajar el cuerpo y la mente.

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Incorporar estas esencias en la rutina nocturna puede marcar una diferencia en la calidad del sueño y en el bienestar general.

Entre las opciones más utilizadas se encuentra la lavanda, una de las esencias más populares por su aroma suave. Se asocia con la reducción de la ansiedad y la promoción de la relajación, y puede utilizarse en difusores, aplicada en la almohada o como aceite esencial diluido.

aromaterapia

La manzanilla, por su parte, es conocida por sus propiedades calmantes. En aromaterapia, su fragancia ayuda a tranquilizar la mente y aliviar el estrés acumulado durante el día, especialmente en personas que presentan dificultades para dormir vinculadas al nerviosismo o la tensión.

Otra opción es el sándalo, cuya fragancia cálida y profunda se asocia con la relajación y puede favorecer la inducción del sueño de forma natural.

Para aprovechar sus beneficios, existen distintas formas de uso: colocar unas gotas en la almohada, utilizar un difusor en el dormitorio, tomar un baño relajante con aceites esenciales o aplicarlos —siempre diluidos— en zonas como las muñecas o el cuello.

Crear una rutina nocturna que incluya estos recursos puede contribuir a mejorar la calidad del descanso y reducir las dificultades para conciliar el sueño.

En base a El Universal/GDA

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