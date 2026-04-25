Libertad en tiempos de algoritmos: elegir con conciencia, foco propio y criterio en la vida adulta

En el contexto de un mundo hiperconectado y en constante cambio, podemos actualizar nuestro concepto de libertad. Decidir a qué le prestamos atención en medio de un bombardeo constante de información y algoritmos, o priorizar el bienestar propio y los vínculos reales por encima de las expectativas sociales o el éxito medido solo en productividad, son resortes que disparan una agradable sensación de autonomía.

Mantener un pensamiento crítico firme sin dejarnos arrastrar por polarizaciones o modas pasajeras es un valioso don que los adultos podemos cultivar, junto con la comprensión de que las crisis externas (económicas o sociales) son más llevaderas si mantenemos nuestra integridad y valores fundamentales intactos.

La libertad de acción y pensamiento está a salvo si tenemos claridad sobre quiénes somos y qué impacto queremos dejar.

Adulta mayor utiliza un celular, preocupada. Foto: Freepik.

Herramientas para ser más libres.

Para ejercer nuestra libertad de manera plena en la vida adulta, no basta con la intención; se requiere de un motor cognitivo bien afinado. Si la entendemos como la capacidad de elegir nuestro propio camino (y no solo de reaccionar a los estímulos del entorno) depende de algunas habilidades específicas:

• Capacidad de frenar una respuesta automática. Sin esta habilidad, no somos libres, sino reactivos. Nos permite pensar antes de actuar frente a una provocación o un deseo inmediato que contradice nuestros planes a largo plazo.

• Habilidad de cambiar de perspectiva y adaptar nuestra conducta cuando las circunstancias varían, evitando que nos quedemos atrapados en una sola forma de ver las cosas. La libertad implica tener opciones.

• Facultad de trazar un mapa mental para alcanzar un objetivo, anticipando consecuencias y gestionando los recursos necesarios. Ser libre requiere proyectar.

• Posibilidad de distinguir entre un hecho y una opinión, o entre una noticia real y un intento de persuasión, a la vez que conectamos ideas. Si no podemos razonar por nosotros mismos, terminamos adoptando las conclusiones de otros como si fueran propias.

• Habilidad de reconocer nuestros propios sesgos y prejuicios, darnos cuenta de cuándo estamos actuando por miedo o por costumbre en lugar de por elección consciente y corregir nuestro rumbo cuando detectamos que nos hemos desviado de nuestros valores.

• Capacidad de mantener el foco en lo que nos importa. La libertad se construye en el campo de la atención, y si no podemos controlar dónde ponemos el foco, otros (algoritmos, publicidad, demandas ajenas) lo harán por nosotros.

• Posibilidad de nombrar nuestra realidad mediante un amplio abanico de palabras y conceptos. Lo que no se puede nombrar, difícilmente se puede elegir o defender.

Ejercer la libertad es, en gran medida, un entrenamiento constante.

Adulto mayor habla por teléfono. Foto: Canva.

La libertad, un concepto que evoluciona.

La percepción de la libertad no es una foto estática, sino un concepto que evoluciona y se refina con la acumulación de experiencias. A medida que nos hacemos mayores, la libertad puede transformarse desde una dimensión externa (hacer lo que queremos) hacia una dimensión interna (ser quien somos). En la juventud, la libertad se vive a menudo como una liberación de las restricciones (libertad de los padres, de las reglas o de los horarios), mientras que, en la madurez, el enfoque cambia hacia la libertad “para” (para qué quiero mi tiempo, para qué quiero usar mi energía y para qué causas vale la pena comprometerme). Es una libertad con propósito, mucho más selectiva.

Con los años, desarrollamos una especie de minimalismo existencial. La libertad empieza a significar dejar de cumplir expectativas ajenas. Ya no sentimos la obligación de agradar a todo el mundo o de participar en todos los eventos sociales, ganamos la libertad de decir “no” sin culpa.

Cuando hemos recorrido gran parte de nuestra vida, ser libres es no dejar que el estado de ánimo dependa exclusivamente de factores externos o de la validación de los demás. Es la capacidad de mantener el equilibrio interno a pesar de las turbulencias del entorno.

Paradójicamente, la libertad en la madurez incluye aceptar que no somos infinitos. Al reconocer los límites del cuerpo, del tiempo y de los recursos, la libertad se vuelve más real. Ya no se trata de poder hacerlo todo, sino de elegir lo esencial.

Si en la etapa productiva más intensa el tiempo es un recurso que se vende o se invierte, en una etapa más madura el tiempo se convierte en el territorio mismo de la libertad. Ser libres es habitar el presente sin la urgencia de estar siempre en otra parte.

Para tener en cuenta.

No debemos considerar que nuestra libertad es un concepto abstracto, sino una práctica diaria. Aquí dejo algunos consejos para fortalecer esa autonomía:

• La verdadera libertad reside en ese pequeño espacio que hay entre lo que nos sucede y lo que decidimos hacer al respecto. Practiquemos el hábito de no reaccionar de inmediato. Fortalecer la inhibición de impulsos es el primer paso para ser dueños de nuestros actos.

• Así como cuidamos lo que comemos, debemos cuidar lo que ingresa a nuestra mente. La sobreinformación genera fatiga y nubla el juicio. Seleccionemos fuentes de información de calidad y establezcamos momentos de ayuno digital. La libertad también es el derecho a no estar disponible para el mundo las 24 horas y a proteger nuestra capacidad de atención sostenida.

• A medida que crecemos, tendemos a volvernos más rígidos en nuestras opiniones. La libertad se marchita cuando dejamos de cuestionarnos. Busquemos activamente puntos de vista diferentes a los nuestros y mantengamos la curiosidad despierta.

• Las palabras que usamos moldean lo que creemos que es posible. Si nuestro vocabulario se reduce, las opciones de pensamiento también. Sigamos enriqueciendo nuestra fluidez verbal leyendo, escribiendo y buscando la palabra precisa para expresar lo que sentimos. Nombrar correctamente nuestras emociones y necesidades es una forma esencial de ejercer la libertad.

• No hay libertad sin autonomía, y no hay autonomía sin bienestar cognitivo. El aprendizaje de nuevas habilidades (un idioma, un juego de mesa complejo, una técnica manual) crea nuevas rutas neuronales. Un cerebro con reserva cognitiva tiene más herramientas para seguir decidiendo por sí mismo durante mucho más tiempo.