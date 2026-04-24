Phubbing parental: cómo el uso del celular impacta en el desarrollo emocional de los hijos

En los últimos años, una palabra comenzó a instalarse en el lenguaje cotidiano: phubbing. Surge de la unión de phone (teléfono) y snubbing (despreciar) y describe una escena cada vez más frecuente: estar con otros, pero con la atención puesta en la pantalla. No se trata solo de usar el celular, sino de ignorar a quienes están presentes para enfocarse en el dispositivo.

Cuando esta conducta ocurre en el vínculo con los hijos, hablamos de phubbing parental. Es decir, padres que, estando físicamente presentes, se encuentran emocionalmente ausentes porque su atención está capturada por el teléfono.

Cuando el celular desplaza la mirada

La infancia es un período en el que los niños necesitan sentirse vistos, escuchados y valorados. La mirada del adulto, su disponibilidad emocional y su presencia activa son fundamentales para el desarrollo saludable. Cuando esto no sucede de manera sostenida, el niño puede comenzar a construir una percepción dolorosa: no soy importante.

El phubbing parental genera en los hijos sentimientos de tristeza, enojo y frustración. El niño puede interpretar que aquello que más aman —sus padres— elige un objeto por sobre él. Esta vivencia impacta en su autoestima, en la forma en que se percibe a sí mismo y en la calidad del vínculo afectivo que establece.

A nivel conductual, también pueden aparecer dificultades. Es frecuente observar conductas externalizantes como agresividad, desafíos o problemas para aceptar límites. Esto no ocurre solo por lo que el niño siente, sino también porque el adulto, absorbido por la pantalla, pierde oportunidades clave para educar, sostener y acompañar. La falta de límites claros y consistentes favorece una baja tolerancia a la frustración, que suele manifestarse en estallidos de enojo ante situaciones cotidianas.

No se puede atender al celular y al otro al mismo tiempo con la misma calidad. Cuando la atención está fragmentada, también lo está el vínculo. Las conversaciones pierden profundidad, los momentos compartidos se diluyen y el niño deja de sentirse verdaderamente acompañado. En muchos casos, esta falta de conexión genera una búsqueda intensa de atención en otros espacios, sin discriminar siempre la calidad de esos vínculos.

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Consecuencias que van más allá de lo emocional

El impacto del phubbing parental no se limita al plano afectivo. También alcanza áreas clave del desarrollo infantil, como el lenguaje, la cognición y las habilidades sociales.

El lenguaje, por ejemplo, se construye en la interacción. Se aprende hablando, escuchando, intercambiando. Cuando el adulto no está disponible para ese ida y vuelta, el niño pierde oportunidades fundamentales para desarrollar su capacidad comunicativa. Lo mismo ocurre con las habilidades sociales: se aprenden en la experiencia compartida, en el juego, en el diálogo, en la presencia del otro.

Además, los niños aprenden por imitación. Un hijo que crece viendo a sus padres constantemente pendientes del celular tenderá a reproducir esa conducta. Así, se instala un modelo en el que la conexión virtual desplaza a la presencia real.

En la adolescencia, el uso excesivo de pantallas adquiere un riesgo adicional. El cerebro prefrontal —responsable de funciones como la atención, el autocontrol y la toma de decisiones— aún está en desarrollo. La sobreexposición a estímulos digitales, rápidos y constantes, puede afectar la concentración, la memoria y la tolerancia al aburrimiento. La gratificación inmediata que ofrecen las pantallas dificulta el interés por actividades más lentas, como la lectura o el estudio, y puede alterar también la calidad del sueño.

La alternancia constante entre contenidos fragmenta la atención y dificulta la consolidación de la memoria a largo plazo. A su vez, limita el desarrollo de funciones ejecutivas esenciales para la vida adulta.

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Hace algunos años, los niños podían sentir que sus padres preferían a un hermano. Hoy, en muchos casos, compiten con un dispositivo.

Este planteo no busca culpabilizar a los padres. Vivimos en una época en la que las pantallas forman parte de la vida cotidiana y en la que las demandas son múltiples. Sin embargo, tomar conciencia es el primer paso para prevenir consecuencias a futuro.

Generar momentos y espacios libres de tecnología, priorizar la presencia cuando se está con los hijos y registrar el impacto de estas conductas son acciones simples, pero profundamente significativas.

Ningún objeto puede reemplazar la disponibilidad afectiva. Ninguna compra material compensa la ausencia emocional. La infancia necesita de tiempo, mirada y encuentro. Es en ese intercambio donde se construyen los cimientos de la autoestima, la seguridad y la forma de vincularse con el mundo.