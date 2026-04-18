¿Por qué los gatos buscan el sol? Beneficios para su salud, la vitamina D y consejos de cuidado

Para los gatos que viven en departamentos o espacios reducidos, echarse al sol no es solo una escena cotidiana: es una conducta con efectos directos sobre su bienestar físico y emocional. Aunque no se trate de una necesidad inmediata para sobrevivir, la exposición a la luz solar cumple funciones relevantes en su organismo, según la evidencia veterinaria.

A diferencia de los humanos, los gatos tienen una temperatura corporal más alta —entre 38 y 39 °C—, lo que explica su tendencia a buscar superficies cálidas. El sol les permite regular su temperatura sin gastar energía adicional, especialmente durante el descanso, cuando el cuerpo tiende a enfriarse.

Este proceso, conocido como termorregulación, les ayuda a conservar recursos y mantener el equilibrio interno, algo particularmente importante en animales que pasan gran parte del tiempo en reposo.

El vínculo con la vitamina D y el estado de ánimo

La relación entre los gatos y la vitamina D es distinta a la de las personas. En lugar de absorberla directamente a través de la piel, los felinos la generan en su pelaje gracias a la acción de los rayos UV sobre los aceites cutáneos. Luego, al acicalarse, incorporan esta vitamina al organismo.

Este nutriente es clave para la absorción de calcio y el mantenimiento de huesos saludables. Sin embargo, la mayor parte de la vitamina D en los gatos proviene de la alimentación, ya que el pelaje limita la absorción directa.

Gato en la ventana Freepik

Más allá de este proceso, la luz solar también influye en la producción de serotonina, un neurotransmisor asociado con el bienestar. Esto puede ayudar a reducir el estrés y favorecer un estado de ánimo más estable, especialmente en gatos que no tienen acceso al exterior.

El calor solar también puede actuar como un alivio natural para molestias articulares, algo frecuente en gatos de edad avanzada. La exposición moderada contribuye a relajar los músculos y disminuir la rigidez, mejorando su calidad de vida.

Precauciones: cuándo el sol puede ser un riesgo

Pese a sus beneficios, la exposición al sol debe ser controlada. Algunos gatos, especialmente los de pelaje blanco o con zonas despigmentadas, son más vulnerables a los daños por radiación ultravioleta, lo que puede derivar en problemas cutáneos graves.

En ambientes interiores, además, el vidrio puede intensificar el calor (efecto lupa), elevando la temperatura más de lo esperado. Por eso, es fundamental que el animal tenga siempre acceso a sombra y agua fresca.

Mujer abraza fuerte a su gato con ternura. Foto: Freepik.

Para quienes viven en departamentos, existen formas simples de aprovechar los beneficios del sol sin riesgos:



Ubicar camas, estantes o hamacas cerca de ventanas

Asegurar protecciones para evitar caídas

Limitar la exposición en horas de calor extremo

Supervisar el tiempo que el gato permanece al sol

Permitir que un gato de interior disfrute de la luz solar, con las precauciones adecuadas, es una manera sencilla de mejorar su bienestar diario. Más que un hábito instintivo, se trata de una necesidad vinculada a su equilibrio físico y emocional.

Con base en El Universal/GDA