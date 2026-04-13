¿Tu mascota tiene unos kilos de más? Los riesgos ocultos de la obesidad y cómo evitar que termine en diabetes

El aumento del sobrepeso en perros y gatos está detrás de un problema de salud que muchas veces pasa desapercibido: la diabetes. Aunque es una enfermedad crónica, suele detectarse tarde, cuando los síntomas ya afectan de forma evidente la calidad de vida de las mascotas.

Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno. Se estima que más de la mitad de los perros y gatos presentan sobrepeso u obesidad. Sin embargo, muchos dueños no lo perciben así, lo que retrasa la identificación de riesgos. Esta diferencia entre la realidad y la percepción hace que el problema avance sin ser atendido a tiempo.

Gato y perro tapados con un acolchado. Foto: Freepik

La diabetes es una de las principales consecuencias asociadas al exceso de peso. Es más frecuente en animales obesos, mayores o con baja actividad física, y puede generar complicaciones importantes si no se controla, como cataratas en perros, alteraciones neurológicas en gatos, infecciones recurrentes o cuadros más graves.

En la mayoría de los casos, el origen está en hábitos cotidianos. La sobrealimentación, el exceso de premios y la falta de ejercicio generan un desequilibrio progresivo que impacta en el metabolismo del animal. A esto se suman factores como el sedentarismo o incluso el estrés, que también influyen en su salud general.

Perro en la playa con lentes de sol y camisa. Foto: Freepik.

Más allá de la diabetes, el sobrepeso en mascotas se asocia con otros problemas, como enfermedades articulares, cardiovasculares, respiratorias y hepáticas, reduciendo tanto su calidad como su expectativa de vida. Frente a este escenario, la prevención es clave. Mantener una alimentación equilibrada, controlar las porciones, limitar los premios y asegurar actividad física diaria son medidas fundamentales para reducir riesgos.

En este proceso, el rol de los dueños es determinante. Observar cambios, sostener hábitos saludables y realizar controles veterinarios periódicos puede marcar la diferencia. Detectar el problema a tiempo no solo permite un mejor tratamiento, sino que evita que la enfermedad avance de forma silenciosa.

Con base en El Tiempo/GDA