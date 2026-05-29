Los síntomas íntimos de la menopausia que muchas mujeres atraviesan en silencio

La menopausia es una etapa natural en la vida de las mujeres, aunque muchos de los síntomas vinculados al bienestar íntimo todavía continúan rodeados de silencio y escasa visibilidad.

Entre las molestias más frecuentes aparecen la sequedad vaginal, la irritación y los problemas urinarios, situaciones que pueden afectar de manera significativa la calidad de vida.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este período también puede estar acompañado por dolor durante las relaciones sexuales, incontinencia urinaria, alteraciones del sueño y cambios emocionales. Sin embargo, especialistas señalan que muchas mujeres no consultan a tiempo, lo que retrasa el acceso a tratamientos y alternativas de cuidado.

La resequedad vaginal forma parte del denominado síndrome genitourinario de la menopausia, un conjunto de síntomas que también incluye ardor, irritación, molestias urinarias y dolor durante el coito.

De acuerdo con cifras de la International Menopause Society, más de la mitad de las mujeres entre 51 y 60 años experimentan sequedad vaginal. Los especialistas advierten además que, a diferencia de otros síntomas de la menopausia que pueden disminuir con el tiempo, las molestias ginecológicas suelen progresar si no reciben tratamiento adecuado.

Cómo transitar los "calores de la menopausia". Foto: Freepik

Fernando Ávila, ginecólogo vinculado a la marca Intibon, señaló que tanto la resequedad como la irritación cuentan con alternativas de manejo médico y cosmético, por lo que no deberían asumirse como consecuencias inevitables del envejecimiento.

Los especialistas remarcan que uno de los principales desafíos sigue siendo promover la consulta médica temprana antes de que los síntomas afecten de forma importante el bienestar físico y emocional.

Además, destacan que el uso de hidratantes y lubricantes específicos e indicados por profesionales puede convertirse en un aliado para recuperar el confort íntimo, aunque insisten en la importancia de acudir a controles cuando las molestias persisten, evitando el aislamiento y favoreciendo el acceso a información médica confiable durante esta etapa biológica.

En base a El Tiempo/GDA