Enfermedades de la vejiga: cuáles son las afecciones más comunes y qué síntomas pueden alertar

La vejiga cumple una función clave en el sistema urinario: almacenar la orina producida por los riñones hasta su eliminación del cuerpo. Sin embargo, distintos trastornos pueden afectar este órgano y provocar síntomas que van desde molestias leves hasta dolor persistente y pérdida del control urinario.

Las enfermedades de la vejiga pueden estar asociadas a infecciones bacterianas, alteraciones neurológicas, cambios hormonales o enfermedades crónicas.

Especialistas advierten que reconocer los síntomas tempranamente y consultar a un médico es importante para evitar complicaciones como infecciones renales o daños permanentes.

Infecciones urinarias y cistitis

Las infecciones de vías urinarias son una de las afecciones más frecuentes relacionadas con la vejiga. Generalmente aparecen cuando bacterias como la Escherichia coli (E. coli), provenientes del tracto gastrointestinal, ingresan por la uretra y llegan hasta la vejiga.

Las mujeres presentan mayor riesgo debido a la menor longitud de la uretra y a la cercanía anatómica con el ano.

Entre los síntomas más comunes se encuentran la necesidad frecuente de orinar, ardor o dolor al hacerlo y la expulsión de pequeñas cantidades de orina. También puede aparecer orina turbia, con olor fuerte o con sangre.

Cuando la infección no recibe tratamiento oportuno, puede extenderse a los riñones y provocar fiebre, dolor lumbar, escalofríos e incluso daño renal o sepsis.

Para prevenirlas, especialistas recomiendan mantener una buena hidratación, evitar retener la orina y orinar después de las relaciones sexuales. El uso de antibióticos debe realizarse siempre bajo supervisión médica.

Vejiga hiperactiva e incontinencia urinaria

La vejiga hiperactiva se caracteriza por una necesidad repentina y frecuente de orinar, causada por contracciones involuntarias de los músculos vesicales, incluso cuando la vejiga contiene poca cantidad de orina.

En muchos casos puede derivar en episodios de incontinencia urinaria. Esta pérdida involuntaria de orina puede presentarse al toser, hacer ejercicio o ante una urgencia repentina.

Factores como el embarazo, el parto, la menopausia, la obesidad y el agrandamiento prostático aumentan el riesgo de desarrollar este tipo de trastornos.

Cistitis intersticial y dolor crónico

La cistitis intersticial, también conocida como síndrome de vejiga dolorosa, es una enfermedad crónica que genera dolor, presión o ardor en la vejiga y la pelvis.

Las personas que la padecen pueden sentir necesidad constante de orinar, llegando incluso a hacerlo decenas de veces al día.

A diferencia de la cistitis bacteriana, esta afección no está vinculada a una infección activa. Aunque su causa exacta todavía no está definida, algunas hipótesis apuntan a alteraciones en el revestimiento protector de la vejiga.

El tratamiento suele enfocarse en aliviar los síntomas mediante cambios en la alimentación y terapias personalizadas. Algunos pacientes evitan alimentos como cítricos, tomate, chocolate, cafeína y comidas picantes.

Otros trastornos y factores de riesgo

Entre las afecciones de la vejiga también se encuentra la obstrucción de salida vesical, frecuente en hombres mayores debido a la hiperplasia prostática benigna, que dificulta el flujo normal de la orina.

Otra condición es la vejiga neurógena, relacionada con alteraciones en los nervios que controlan este órgano. Puede aparecer en personas con esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson o lesiones en la médula espinal.

El cáncer de vejiga también forma parte de los trastornos que afectan este órgano. Uno de sus síntomas más frecuentes es la presencia de sangre en la orina sin dolor. El tabaquismo es considerado uno de los principales factores de riesgo asociados a esta enfermedad.

En base a El Universal/GDA